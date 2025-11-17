0

OB-Wahl 2025: Gerrit Derkowski und Samet Yilmaz setzen sich durch und haben bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Kiel am 16. November 2025 die meisten Stimmen geholt – jedoch ohne eindeutige Mehrheit. Es geht in die Stichwahl am 7. Dezember.

Kiel hat am Sonntag, 16. November, ein neues Kapitel der Stadtpolitik aufgeschlagen – allerdings ohne klares Ergebnis: Keiner der neun Kandidaten konnte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen. Damit steht fest: Am 7. Dezember kommt es zur Stichwahl zwischen Gerrit Derkowski (parteilos) und Samet Yilmaz (Grüne).

Knappes Rennen an der Spitze

Nach Auszählung aller 137 Wahlbezirke lag Gerrit Derkowski, der parteilos antritt und von CDU und FDP unterstützt wird, mit 28,7 Prozent der Stimmen vorne. Knapp dahinter folgt der Grünen-Spitzenkandidat Samet Yilmaz mit 24,8 Prozent – beide Kandidaten zeigten sich am Ende des Abends sichtlich erleichtert und reichten sich auf der Bühne die Hand.

Ulf Daude (SPD) erreichte 23,3 Prozent und verpasste damit nur knapp den Einzug in die Stichwahl. Es folgen:

• Björn Thoroe (Linke): 8,1 %

• Hubert Pinto de Kraus (AfD): 5,8 %

• Viola Ketelsen (Volt): 4,1 %

• Marcel Schmidt (SSW): 3,9 %

• Florian Wrobel (Die Partei): 0,9 %

• Ansgar Stalder (Die Basis): 0,6 %

Die Wahlbeteiligung lag bei 48,9 Prozent – etwas weniger als die Hälfte der rund 190.000 wahlberechtigten Kieler*innen ab 16 Jahren nutzte die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben.

Politik hautnah im Kieler Rathaus

Bereits ab 17.30 Uhr füllte sich der Ratssaal des Kieler Rathauses mit neugierigen Bürgerinnen, Politikerinnen und Presse. Wer keinen Platz mehr ergattern konnte, verfolgte im Foyer die live aktualisierten Zahlen auf dem Smartphone oder an Monitoren – Nervenkitzel inklusive.

Ein Abend zwischen Abschied und Aufbruch

Noch-Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der nicht erneut kandidierte, verabschiedete sich am Wahlabend mit persönlichen Worten und einem Interview auf der Bühne. Die politische Zukunft Kiels liegt nun in den Händen der Bürger*innen – und in einer spannenden Stichwahl.