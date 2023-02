Empfangen wurden die Gäste von Umweltdezernentin Doris Grondke und dem Zero-Waste-Team der Landeshauptstadt Kiel. (Bild: LH Kiel/Bodo Quante)

Als erste deutsche Stadt überhaupt darf sich Kiel über den Titel als „Zero Waste certified City“ freuen. Den Titel darf die Landeshauptstadt aber nur behalten, wenn in drei Jahren weitere Fortschritte zu sehen sind.

Kiel gehört zu den europäischen Vorreitern in Sachen Umweltschutz – und das ganz offiziell! Unter den 450 Kommunen, die sich in Europa dem Netzwerk Zero Waste Europe angeschlossen haben, absolvierte Kiel den vollständigen Zertifizierungsprozess einschließlich der vorherigen Auszeichnung als Kandidatenstadt nun als erste Stadt überhaupt. Nachdem die Landeshauptstadt bereits im Frühjahr 2021 den Kandidatenstatus erlangt hatte, ist die erste umfassende Zertifizierung anhand eines neuen Kriterienkataloges erfolgt.

Titelvergabe durch anhand mehrerer Kriterien

Viele der Kriterien sind verpflichtend und müssen von den Kommunen erfüllt und entsprechend belegt werden. Dazu gehören beispielsweise die Formulierung von Zielen und Maßnahmen zum Ausbau der getrennten Sammlung und zur Stärkung der Abfallvermeidung, aber auch regelmäßige Restabfallanalysen. Darüber hinaus konnte Kiel weitere Punkte in den freiwilligen Kriterien erlangen, zum Beispiel durch die vielfältigen Aktivitäten an den Kieler Schulen oder die Durchführung der ersten Zero Waste-Haushalts-Challenge.

Daneben konnten auch die verschiedenen gesellschaftlichen Projekte punkten, die sich für den Ressourcenschutz engagieren. Darunter die umfassenden Aktivitäten zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung – wie zum Beispiel die Resteritter, die sich neben der Rettung von Obst und Gemüse auch für die Bewusstseinsbildung an Schulen einsetzen, oder der Zero Waste-Teller des Studentenwerks Schleswig-Holstein, der erfolgreich in der Mensa der Universität eingeführt wurde und übriggebliebene Gerichte am Ende der Mittagszeit zu einem günstigeren Preis verkauft. Auch die durch Yooweedoo geförderte Initiative FettFressHair konnte überzeugen, bei der Haare aus Friseurbetrieben zu Schläuchen verarbeitet werden, um Öl und Fette in Kieler Gewässern zurückzuhalten.

Solides Ergebnis mit Luft nach oben

Durch die Erfüllung der verpflichtenden und freiwilligen Maßnahmen ergibt sich eine Gesamtpunktzahl, die eine teilnehmende Stadt in einem fünfstufigen Sterne-System verortet. Das Kieler Ergebnis ist solide, lässt jedoch auch noch Luft nach oben. So erreicht die Landeshauptstadt gute zwei Jahre nach Umsetzungsbeginn des Konzepts ihren ersten Titel als Zero Waste City Zero Waste City mit einem Stern – im weiteren Prozess können weitere Sterne hinzukommen.

Das Kieler Konzept mit insgesamt 107 Maßnahmen wird auch in den kommenden Jahren weiter tatkräftig umgesetzt. 2026 steht dann die erste Re-Zertifizierung durch die Mission Zero Academy an. Dann könnte Kiel den zweiten Stern erreichen – vorausgesetzt, dass bis dahin die Abfallmenge weiter reduziert wird oder die Getrennt-Sammelquote gestiegen ist.

Mehr Informationen zum Zero Waste-Vorhaben in Kiel gibt es unter kiel.de/zerowaste.