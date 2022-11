(Bild: Nette Kieler)

0

Die Möglichkeit schaffen, vergünstigt am Kieler Kulturleben teilzuhaben: Das ist Aufgabe des Kiel-Passes und kommt finanzschwächeren Kieler:innen zugute. Dieses Angebot der Landeshauptstadt hat mit dem THW Kiel einen neuen Bonuspartner an Bord.

Inhaber:innen des Kiel-Passes haben nun die Möglichkeit, ein 5-Euro-Ticket für die Heimspiele der Zebras in der Gruppenphase der Machineseeker EHF Champions League zu lösen. So können auch Familien mit geringerem Einkommen zukünftig eine besondere Zeit in der Arena verbringen. Aufgrund der aktuellen Preiserhöhungen ist es Leiterin des nettekieler- und Kiel-Pass-Büros Alexandra Hebestreit wichtig, auf die immer noch stark nachgefragte Ermäßigung der Hunde-Steuer mit gültigem Kiel-Pass hinzuweisen. Seit vielen Jahren besteht dieses Bonusangebot der Stadt Kiel für Inhaber:innen des Kiel-Passes, welche eine 50-Prozent-Ermäßigung auf die jährlich anfallende Hunde-Steuer erhalten. Welche Voraussetzungen genau gegeben sein müssen sowie weitere Infos gibt es online unter www.nette-kieler.de.