Das Wissenschaftsfestival lockte in den vergangenen Jahren bis zu 60.000 Besucher*innen an und tourt von Stadt zu Stadt. Gegründet wurde das Festival 2001 von der BGP zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Partner in diesem Jahr sind u. a. die Stadt Kiel und der Forschungsverbund KiNSIS der Universität Kiel. Durchgeführt wird der Schülerwettbewerb von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel, mit großzügiger Förderung durch die Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung.