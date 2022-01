Vor drei Jahren formierten sich Jakob Rauno, Niklas Schmidt, Lucas Rieger und weitere Künstler zu Kapelle Rausch. (Bild: honorarfrei)

An Silvester hatten die Kieler Musiker von Kapelle Rausch einen besonderen Grund zum Feiern: Sie veröffentlichten ihr Musikvideo zum Song „Was mit fehlt“. Gedreht wurde dieses in der Kieler Kultkneipe Palenke.

Aus unterschiedlichen Ideen, Einflüsse und Persönlichkeiten eine neue Einheit gestalten – dafür steht das musikalische Gefüge von Kapelle Rausch. Seitdem sich die Band vor drei Jahren formierte, ist so ein Mix der Stile entstanden, wie sie Künstler wie Westernhagen, Provinz, Element Of Crime und Bukahara vertreten. Nach unzählig vielen Stunden im Proberaum, über 30 gemeinsamen Auftritten und einem Gastspiel in England folgt nun also ein Live-Video mit Kieler Lokalkolorit.

Kapelle Rausch sind Jakob Rauno, Niklas Schmidt, Lucas Rieger und noch viel mehr. Mit auf der Bühne stehen die Musiker, von denen sie in den letzten Jahren immer oder eben immer mal wieder begleitet wurden. Deutsche Musik, die von dem Erlebten erzählt ohne Sample Pad und Backing-Track.

Hier findet ihr noch mehr Infos und Musik von Kapelle Rausch.