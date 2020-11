(Bild: Tim Eckhorst)

Das kostenlose Kieler Comic-Magazin Pure Fruit wird 10 Jahre alt und anlässlich dessen erscheint nun die 20. Ausgabe. Ab Mittwoch, den 4. November, wird die Jubiläumsausgabe zunächst an ausgewählten Stellen, später sogar bundesweit verfügbar sein.

Insgesamt 137 Zeichner*innen arbeiteten während der vergangenen Dekade an 20 Ausgaben des Kieler Comic-Magazins Pure Fruit mit. 155.000 gedruckte Hefte, die sich durch 317 selbstgezeichnete Anzeigen auf insgesamt 1.278 Seiten finanzierten sind das Ergebnis eines akribischen, künstlerischen Schaffensprozesses des Comic-Kollektivs. Für gewöhnlich erscheint Pure Fruit in einer Auflage von 10.000 Exemplaren und liegt bundesweit in Comicläden aus. Mit Ausgabe 20 besinnt sich das Zeichner-Kollektiv allerdings noch mal auf die Anfänge. So hat das neue Heft nur eine Auflage von 2.500 Stk. und einen Umfang von 40 Seiten – genau wie die allererste Pure Fruit Ausgabe.

Gefeiert werden sollte eigentlich im Rahmen der Ausstellung „Von den Katzenjammer Kids bis zur freien Szene – Comic-Kult(ur) aus Schleswig-Holstein“ im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Coronabedingt wird daraus nichts, aber die Ausstellung (u. a. mit Rudolph und Gus Dirks, Brösel, Levin Kurio, Kim Schmidt und Pure Fruit) wird 2021 nachgeholt. Das Jubiläumsheft Pure Fruit #20 wird unterdessen als „Satelliten-Release“ erscheinen. An vielen Orten in Kiel liegt das neue Heft kostenlos aus und über www.purefruit-magazin.de kann es (gegen Rückporto) bestellt werden (so lange der Vorrat reicht).

Die Jubiläums-Ausgabe ist darüber hinaus prominent besetzt. Neben Comics von den Machern Gregor Hinz, Volker Sponholz und Tim Eckhorst sind exklusive Beiträge von Antonia Kühn, Jens Rassmus, Ulf K., Rattelschneck, Schwarwel, Uli Oesterle, Nicolas Mahler und vielen anderen enthalten. Das Cover steuerte Werner-Zeichner Brösel bei.

Normalerweise würde das Magazin an unterschiedlichen Auslegestellen - allen voran der Gastronomie – ausliegen. Weil dies aktuell nicht möglich ist, erhaltet ihr die neue Ausgabe im Fantasyreich im Sophienhof und an der Mitnahmestelle vor dem Künstlerhaus im Königsweg 15. Auf den Social Media Kanälen hält euch das Team von Pure Fruit darüber auf dem Laufenden, an welchen Stellen ihr das Heft ergattern könnt.

