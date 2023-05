(Bild: Getty Images)

Sonniges Wetter und warme Temperaturen locken uns nach draußen und machen Lust auf Unternehmungen und Events. Diese Kieler Highlights im Juni solltest du auf keinen Fall verpassen: von „Cavalluna“ über Comedienne Maria Clara Groppler bis hin zu „Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll“ im Zoologischen Museum...

Cavalluna – Geheimnis der Ewigkeit

3. + 4. Juni • Wunderino Arena, Kiel

Europas beliebteste Pferdeshow ist mit der neuen Show „Geheimnis der Ewigkeit“ zurück – und auch in Kiel zu Gast. Eine inspirierende Geschichte glanzvoll umgesetzt: Die junge Mamay und der Hirte Joaquim begeben sich beide – ohne von der Mission des jeweils anderen zu wissen – auf eine abenteuerliche Reise. Sie wollen den magischen Stein der Ewigkeit an seinen Ursprungsort zurückbringen und den Stamm der Guyavos so vor seinem Untergang bewahren. Auf ihrem Weg müssen sie sich vielen Gefahren stellen und dem machtbesessenen Arturo die Stirn bieten, der diesen besonderen Stein mithilfe seiner Reiterbande für seine Zwecke stehlen will. Die Story der diesjährigen Cavalluna-Show verspricht Spannung, Emotionen und jede Menge Pferde auf der Bühne. 53 an der Zahl sowie ein Esel und ein Hund entführen mit Europas besten Showreiter*innen und einem internationalen Tanzensemble in die Weiten Mittelamerikas. Am 3. und 4. Juni verzaubern sie das Publikum in der Wunderino Arena.

The Ocean Race Kiel Fly-By

8.–10. Juni • Kiellinie

(Bild: Sailing Energy / The Ocean Race)

Aufgrund der Etappenlängen und extrem herausfordernden Wind- und Wetterverhältnissen gilt „The Ocean Race“ als eine der härtesten Regatten weltweit. Die Wendemarke der berühmten Regatta befindet sich direkt

im Herzen der Landeshauptstadt, an der Kiellinie. Um den Kiel Fly-By der Segler*innen gebührend zu feiern, gibt es an der Kiellinie ein dreitägiges Rahmenprogramm. Im Ocean Live Park kannst du das Segelsport-Event vom 8. bis zum 10. Juni live mitverfolgen. Am 8. Juni, Tag der Meeresschutzstadt, organisiert vom Ocean Summit und Kiel-Marketing, kannst du dich auf spannende Vorträge, Workshops und Keynotes vor Ort freuen. Auch abwechslungsreiche Kids-Events zu den Themen Meer, Meeresschutz und Nachhaltigkeit sind mit dabei. Neben einladenden Food-Angeboten erwarten dich zahlreiche Veranstaltungen rund ums Segeln. Live-Stream, Moderation und ein unterhaltsames Bühnenprogramm auf der RADIO BOB!-Bühne sowie Live-Musik am Abend sorgen für Gute-Laune-Stimmung.

Fisch för Veer

bis 11. Juni • Niederdeutsche Bühne, Kiel

(Bild: Imke Noack)

Jahr für Jahr verbringen die Brauerei-Erbinnen Charlotte, Cäcilie und Clementine zusammen mit ihrem Diener Rudolf den Sommer. Fast 30 Jahre ist Rudolf den Schwestern stets zu Diensten. Mit jeder von ihnen hat er zärtliche Stunden verbracht – ohne das Wissen der jeweils anderen – und jede von ihnen hatte versprochen, ihn im Testament zu bedenken. Als er nun vorzeitig um Auszahlung bittet, will keine der Schwestern mehr von ihrem Versprechen wissen, was Rudolf zur Drohung veranlasst, sein Geheimnis auszuplaudern. Keine gute Idee, finden die Schwestern und bringen Arsen und manipulierte Blitzableiter ins Spiel … Die Kriminalkomödie ist noch zu sehen bis zum 11. Juni bei der Niederdeutschen Bühne Kiel. Tickets sind außerdem an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich oder unter Tel.: 0431 / 90 19 01.

Charity meets Comedy

11. Juni • 18 Uhr, JuMe, Kiel

(Bild: Marcus Barthel)

Ehrlich, authentisch, schonungslos – Dennis Grundt ist seit über 20 Jahren im Friseurhandwerk tätig. Genug Zeit, um die besten Vorlagen für sein Stand-up-Comedy-Programm zu generieren. Zusammen mit Katja Kalaschnikow Hair • Make-up präsentiert der Comedian am 11. Juni im JuMe einen Comedyabend für den guten Zweck. Die Einnahmen des Abends gehen zu 70 Prozent an den Verein SOUL BUDDYS – Home for Animals. Tickets sind für 15 Euro erhältlich unter www.eventim-light.com. Ist die Veranstaltung ausverkauft, wird gegebenenfalls eine zweite Show stattfinden.

Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll

14. Juni, 20 Uhr • Zoologische Museum, Kiel

(Bild: Jutta Drabek-Hasselmann)

Es geht nicht nur bei uns Menschen um das Eine. Auch sind uns Drogenkonsum, Musik sowie Tanzen nicht allein vorbehalten. Es gibt viele und absurde Beispiele dafür, dass im Tierreich einige Partys stattfinden. Große Tümmler reichen einen Kugelfisch wie einen Joint weiter. Meerkatzen stibitzen von Urlaubern Cocktails am Strand. Betrunkene Vögel verursachen Polizeieinsätze. Buckelwale geben im Meer aufwendige Konzerte während Dorsche laut pupsen, um zu kommunizieren. Und wie gelangt man eigentlich als Seepocke zu einem Partner oder einer Partnerin, wenn man sich gar nicht bewegen kann?

Maria Clara Groppler

15. Juni • Die Pumpe, Kiel

(Bild: Christian Hasselbusch)

Hier werden die Lachmuskeln ordentlich trainiert. Stand Up Comedienne Maria Clara Groppler spricht in ihrem Bühnenprogramm über Themen, die genau so erheiternd wie unangenehm sind. Was Maria Clara Groppler in ihrem Live‐ Programm „Jungfrau“ ausspricht, trauen sich viele nicht einmal zu denken. Sie ist unerschrocken und ehrlich, ihr Humor ist derb und trocken. Vor drei Jahren startete Groppler mit Stand Up Comedy in Berlin und ist nun in ganz Deutschland unterwegs.

Sara Hebe

16. Juni, 23:30 Uhr • Die Pumpe, Kiel

Sara Hebe begann 2007 mit dem Komponieren, mischte Hip-Hop, Cumbia und Dancehall und hat sich seitdem immer wieder neu erfunden. Ihr erstes Album „La hija del loco“ war ein sofortiger Kritikerhit und schuf eine treue Fanbase. Der Rap bleibt jedoch Saras „Art, mit Worten zu tanzen“ - ihre starke Stimme und ihre kraftvolle Bühnenshow machten sie zu einer der bemerkenswertesten Künstlerinnen Südamerikas und zu einer Ikone der queeren/lgbtq-Szene. Im April 2022 veröffentlichte sie ihr Album „Sucia Estrella“, mit dem sie ein weiteres Mal ihr Talent unter Beweis stellt.

Keno macht live

im Juni, 20 Uhr • Hansa48, Kiel

(Bild: Mohit Kapi)

Wer Keno als Frontmann von Moop Mama kennt, weiß, wie seine Worte Sinn und Herz durchdringen und wie er Bühnen in Schwingung versetzt. Nach 10 Jahren in einer der erfolgreichsten deutschen Livebands ist Metamorphose angesagt. „Mach mich auf“ ist der erste Takt auf Solopfaden, der erste Herzschlag, die erste Single vor all dem, was da noch kommt: Pop mit Tief- und Grenzgang, ein Album produziert mit seinem musikalischen Bruder Lukas „Bustla“ Roth. Diese Shows sind ein Live-Sneak-Peak mit neuer Band in einigen exklusiven Locations, eine Verwandlung mit allen Nebenwirkungen: Schmerz und Wille, Neugier und Energie, Trotzigkeit und Tumult! Der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse.

Pablo Picasso

24. Juni, 23:30 Uhr • Die Pumpe, Kiel

27.–30. Juni, 20 Uhr • Muthesius Kunsthochschule, Kiel

Unter der Leitung von Theaterdirektor und Regisseur Markus Dentler und Medienkünstler und Lehrbeauftragter der Kunsthochschule Arturo Sayan wird mit Studierenden eine offene Inszenierung im Sinne eines ausdrucksstarken Spektakels angestrebt. Das Arbeitsergebnis bildet eine transmediale Collage aus live aufgeführtem Theater und filmischen Elementen. Ein Stück, das zum Anlass des 50. Todestags Picassos wieder in Erscheinung treten soll, aber dieser Tage an gesellschaftspolitischer Realität und Aktualität kaum zu übertreffen ist. Mehr Informationen zu Pablo Picasso.

Kieler Sommertheater 2023 – Viel Lärm um nichts

30. Juni–16. Juli • MFG-5-Gelände, Kiel

(Bild: Olaf Struck)

Musikalisch neu gedacht: Musikerin Sonja Glass und Generalintendant Daniel Karasek inszenieren Shakespeares Tragikomödie unter freiem Himmel. Der Vorverkauf für das diesjährige Sommertheater „Viel Lärm um nichts – Das Musical“ hat bereits begonnen. In diesem Jahr zieht es das Theater Kiel wieder auf das MFG-5-Gelände. Für das Publikum heißt das: bester Blick auf die Förde und ganz viel Herzschmerz. „Viel Lärm um nichts – Das Musical“ nach William Shakespeare feiert die Liebe in all ihren Facetten! Es stellt unterschiedliche Formen des Verliebtseins nebeneinander und lässt sie vom leichtfüßigen Flirt mit Schmetterlingen im Bauch über den tief empfundenen Liebespathos bis in die Tiefe der gebrochenen Herzen rauschen.