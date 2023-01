(Bild: Mona Krüger )

Schöne Ideen für den Valentinstag, aktuelle Hochzeitstrends, lokale Dienstleister*innen und Tipps von echten Profis haben wir für euch zusammengestellt.

Brautfrisuren 2023

(Bild: Getty Images)

Die Trendfrisuren für 2023 sind zurückhaltend, edel und unterstreichen die natürliche Schönheit einer jeden Braut. Offene, weich fallende Haare liegen dabei ganz vorne. Aber auch der tief sitzende Dutt ist wieder im Kommen. 2023 trägt frau ihn cool und edel, ohne dabei aufdringlich oder zu verspielt zu sein. Wer nach einem Highlight sucht, sollte über eine moderne Banane nachdenken: Locker gerollt, dabei fallen die Spitzen und einige Strähnen sanft in den Nacken.

Mobiles Brautstyling

(Bild: in natura Kosmetik)

Auf der eigenen Hochzeit möchte jede Braut erstrahlen und sich rundum wohlfühlen. Genau dafür sorgt Maria Zarczynski, Stylistin bei in natura Kosmetik. An eurem großen Tag zaubert sie euch neben einer klassischen Brautfrisur auch ein traumhaftes Make-up. Beim Probestyling könnt ihr schon im Voraus testen, welcher Look perfekt zu euch passt. Auch Maniküren, Pediküren und Gesichtsbehandlungen sowie Wimpern- und Augenbrauenliftings lassen sich vorab buchen. www.innatura-kosmetik.de, Instagram: @ in_natura_kosmetik

Heiraten an der Ostsee-Promenade

(Bild: Tourismusbetrieb Laboe)

Das Freya-Frahm-Haus liegt direkt in der Laboer Strandstraße und dient unter anderem als Außentraustelle des Standesamtes Laboe. Die 1896 erbaute Strandvilla steht euch für standesamtliche Trauungen in besonders stilvollem Ambiente zur Verfügung.

Im Anschluss könnt ihr zum Beispiel in dem wunderschönen Garten einen Sektempfang ausrichten oder vom Balkon im ersten Stock Hochzeitsfotos vor traumhaftem Ostseepanorama machen. Getraut wird im Freya-Frahm-Haus freitag- und sonnabendvormittags, mehr dazu erfahrt ihr unter www.laboe.de.

Ausgezeichnete Klaviermusik für eure Hochzeit!

(Bild: Timo Wilke)

Der Ton macht die Musik und die Musik macht das Fest. Wer auf der Suche nach richtig guter Livemusik ist, sollte sich an Márk Karsai wenden. Der sympathische Pianist saß bereits auf den Bühnen weltweit am Klavier und sorgt auch bei Hochzeiten und anderen Events für stimmungsvolles Ambiente. Márk Karsai, der auch als Klavierpädagoge arbeitet, spielt anspruchsvolle Arrangements und überzeugt mit vielschichtigen Interpretationen der Lieder. Die Veranstaltungsgäste dürfen sich freuen auf konzertreife Nuancen und eine klangliche Harmonie, die alle Zuhörer*innen in ihren Bann zieht. In seinem klassischen pianistischen Studium lernte er, Songs komplex umzusetzen.

In Absprache mit dem Brautpaar stellt er ein individuelles Musikprogramm zusammen. Dabei ist es ganz egal, ob die Feier eher klassisch oder modern untermalt sein soll. Ed Sheeran, Abba und Metallica befinden sich neben vielen anderen Interpret*innen im Repertoire. Auch spontane Wünsche während der Feier werden vom Künstler kreativ erfüllt. Kurzfristig kann auch die Buchung seiner Klavierkünste sein, innerhalb von 24 Stunden könnte er auf eurem Fest spielen. Um auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr Márk Karsai jedoch rechtzeitig anfragen und das Musikprogramm mit ihm besprechen.

Rent-A-Pianist – Márk Karsai

Roesoll 19, Heikendorf

Tel.: 0151 54 63 53 57

www.rent-a-pianist.de

Exzellente Zeitmesser

(Bild: PR)

Seit mehr als 40 Jahren werden die Uhren von Maurice Lacroix in den hochmodernen Werkstätten in Saignelégier gefertigt. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Schweiz dank des Innovationsgeists und des Perfektionsanspruchs seiner Uhrmacher*innen einen herausragenden Ruf erarbeitet. Hier wurden alle entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Produktion exzellenter und hochwertiger Zeitmesser gebündelt: uhrmacherisches Know-how, außergewöhnliche Handwerkskunst, Branchenkenntnis, technische Kapazitäten und nicht zuletzt ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein. Maurice Lacroix setzt alles daran, sowohl diese Tradition als auch die hohen Standards des Uhrmacherhandwerks hochzuhalten. Die Pontos Automatic findet ihr bei Juwelier Happe in der Dänischen Straße. Mehr unter www.juwelier-happe.de.

Kaiserlich heiraten – direkt an der Förde

(Bild: Hotel Kieler Yachtclub)

Bei der Planung der eigenen Hochzeit steht man häufig vor einer großen Herausforderung – das macht man schließlich nicht alle Tage. Das Team vom Hotel Kieler Yacht-Club (KYC) schon und unterstützt euch dabei gerne.

Jahrelange Erfahrung und ein Rundum-sorglos-Paket – das Team vom KYC weiß, wie man die für euch passende Hochzeit plant. Der Kaisersaal mit seinen sieben Meter hohen Decken, vereint mit dem anliegenden Kommodoresaal, eignen sich optimal für ausgelassene Feiern. Das Hotel Kieler Yacht Club verfügt über 21 Zimmer, inklusive vier Suiten. Ihr könnt also auch ein ganzes Wochenende mit euren Liebsten anlässlich eurer Hochzeit im Hotel verbringen. Die große Veranstaltungsküche bereitet euch mit regionalen Produkten euer Wunschmenü oder -büffet zu. Neben einer unvergesslichen Location und leckerem Essen bietet euch das KYC außerdem Kontakte zu ausgesuchten Dienstleister*innen, die von Herzen gern empfohlen werden. Ob DJ, Floristik und Dekoration, Trauredner*in, Brautmodenausstatter*innen, Pâtisserie und Fotograf*innen – nach vielen gemeinsam geplanten und gefeierten Festen ist das Repertoire an guten Kolleg*innen prall gefüllt. Es wird also von Beginn an ein tolles Team für euren Hochzeitstag zusammengestellt, sodass ihr euch ganz auf eure Vorfreude und die Feier konzentrieren könnt.

Und nicht nur mit anderen Dienstleister*innen arbeitet das KYC gern zusammen. Ihr träumt von einer Trauung mit den Füßen im Sand direkt am Meer? Vor der Tür des Partnerhotels – dem Strandhotel Strande – ist dies möglich. Die Gäste können danach mit einem Shuttle an die Kiellinie gebracht werden, während das Brautpaar mit dem hoteleigenen Motorboot den Weg übers Wasser nimmt. Euer Interesse ist geweckt? Dann meldet euch gern per E-Mail beim KYC und vereinbart einen Termin zum Kennenlernen und Besichtigen.

Hotel Kieler Yacht-Club, Kiellinie 70, Kiel

veranstaltungen@hotel-kyc.de, www.hotel-kyc.de

Instagram: @hotel_kieleryachtclub

Geschenke für verliebte Kieler*innen

(Bild: Kiel-Marketing)

Es darf fremd gekuschelt werden – zumindest was die Location angeht: Bis zum 1. Mai könnt ihr wieder zu vergünstigten Preisen in ausgewählten Hotels an der Kieler Förde übernachten.

Die Häuser, die an der Aktion „Bettenwechsel – Kieler genießen Kieler Hotels“ teilnehmen, liegen im Kieler Umland, manche von ihnen mitten in der Innenstadt, andere wiederum haben erstklassige Wellnessbereiche oder sind noch ganz neu.

Ihr könnt aus insgesamt zwölf euer persönliches Wunschhotel auswählen. Je nach Ausstattung reichen die Preise von 34 Euro pro Person bis 68 Euro pro Person inklusive Frühstück und teilweise Wellnessnutzung. Einfach mal abschalten, ohne weit fahren zu müssen oder einen ausgedehnten Abend in der City mit anschließender Übernachtung genießen – die Anlässe den „Bettenwechsel“ zu nutzen sind vielfältig und eine ausgefallene Geschenkidee zum Valentinstag oder zur Hochzeit.

Einen Gutschein in Form eines typischen Hotel-Türanhängers erhaltet ihr unter www.kiel-sailing-city.de/bettenwechsel. Hier erfahrt ihr außerdem, welche Hotels teilnehmen und alles Weitere, was ihr hierzu sonst noch so wissen möchtet!

Wo Geschmack an erster Stelle steht und Liebe durch den Magen geht

(Bild: Tanzschule Grenke)

Was darf neben einem glücklichen Brautpaar auf keiner Hochzeit fehlen? Genau, richtig leckeres Essen! Daher solltet ihr euch genau überlegen, wem ihr das Catering anvertraut. Unser Tipp: Schenkt dieses Vertrauen Speis und Dank. Die beiden Kochprofis Katharina und Ehsan sind mit Leidenschaft dabei und zaubern für jede Hochzeit köstliche Menüs. Dabei finden sie die perfekte Balance zwischen Fleisch-, Fisch-, vegetarischen und veganen Gerichten. Abgerundet wird das Angebot von verschiedenen Appetizern und Desserts. Übrigens: Bei Speis und Dank habt ihr es nur mit frischen und wo es geht regionalen Zutaten zu tun.

Rundum sorglos

Besonders praktisch: Bei Speis und Dank hört der Service längst nicht bei der Zubereitung und Lieferung der Speisen auf, sondern beinhaltet noch so viel mehr. Mit der Unterstützung von sorgfältig ausgewählten Partner*innen bieten sie euch somit die Bedienung vor Ort, wunderschöne Deko, Keramik-Geschirr, Zelte, Möbel, Gläser und vieles, was ihr sonst noch für eine traumhafte Hochzeit braucht.

Highlight auf vier Rädern

Eine große Besonderheit ist der eigene Foodtruck, ausgestattet mit einem Lavasteingrill, der Entrecôte, Lachsfilet, Halloumi und Co. zur Perfektion grillt. So dürfen sich Brautpaar und Gäste nicht nur am üppigen Buffet, sondern auch direkt beim Live-Grillen im Truck bedienen. Auch toll: der Sandwich-Schmaus. Was ihr euch darunter vorstellen könnt? Frisch belegte Sandwiches aus dem Foodtruck, die den Sektempfang um ein paar fantastische Geschmäcker bereichern. Jetzt mal unter uns: Wie cool ist das denn?!

Speis und Dank Catering

Beselerallee 38, Kiel

Tel.: (0152) 08 50 91 65

speisunddank@gmx.de

www.speisunddank.de

Der perfekte Eröffnungstanz

Die Tanzschule Grenke hilft jedem Hochzeitspaar, das Tanzbein richtig zu schwingen. Der Eröffnungstanz wird mit Musik und einer Choreografie ganz nach euren Wünschen erstellt. „Weniger ist manchmal mehr. Viele Paare nehmen sich etwas vor, das für sie kaum umsetzbar ist“, erzählt Tanzlehrer Dirk Grenke. Gerade der Eröffnungstanz muss zum Paar passen, sodass eine leichte Choreografie am Ende meist schöner ist. Das Angebot in der Deliusstraße 3–5 in Kiel sowie in Heikendorf, Teichtor 19, erstreckt sich vom Hochzeitstanzkurs, einem „Crashkurs“ mit vier Einheiten á 90 Minuten in der Gruppe, bis hin zu privatem Einzelunterricht. Letzterer kann zeitlich und stilistisch flexibel gestaltet werden und ist auch zu Hause möglich, was besonders wichtig ist für Paare, die keine*n Babysitter*in finden. Alle Hochzeitsangebote gelten für Neulinge und fortgeschrittene Tanzpaare. Die Anmeldung und ein Reinschnuppern sind jederzeit unter www.tanz-kiel.de möglich.