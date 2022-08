(Bild: Haus & Grund)

Haus & Grund Kiel engagiert sich bei dem für die Stadt Kiel sehr wichtigen Bauvorhaben auf dem Kieler Ostufer. Dieses Bauvorhaben ist Teil einer Quartiersentwicklung an dem historisch bedeutsamen Standort direkt an der Kieler Förde.

Beide Ufer verbinden

Die ehemalige Industriebrache wurde in den 1990er-Jahren bereits umfassend saniert und in der Folge für eine gemischte Nutzung vorbereitet. Mit der Quartiersentwicklung soll der Brückenschlag zwischen dem Kieler Ost- und Westufer gelingen. Seit 2015 entwickelt und errichtet die Investorengruppe Projektgemeinschaft Hörnbebauung GbR, bestehend aus neun lokalen Akteuren, eine Bebauung von ca. 440 Wohnungen und weiterer rund 20 Wohneinheiten in Wohngruppen. 40 Prozent der Mietwohnungen werden als öffentlich geförderte Mietwohnungen errichtet. Zusätzlich werden Gewerbeflächen und Flächen für Gastronomie auf einer Bruttogeschossfläche von insgesamt etwa 7.400 Quadratmetern geschaffen. Parkraum für PKW und Fahrräder der Bewohner:innen verschwindet in Tiefgaragen im Quartier. Schon 2019 konnte der Architektenwettbewerb erfolgreich abgeschlossen und damit eine Grundlage für eine Bebauung mit einer großen architektonischen Vielfalt mit unterschiedlichen Handschriften geschaffen werden. 2020 folgte dann der Baubeginn auf den einzelnen Baufeldern. Ein Jahr später konnte der Hochbau darauf aufsetzen.

Haus & Grund Kiel als Ankerinvestor

Mit der Entwicklung des prominenten Quartiers-Neubauprojektes an der Hörn leisten Haus & Grund Kiel und seine Mitglieder gemeinsam einen Beitrag zur Schaffung von Wohnraum. Gleichzeitig verschafft Haus & Grund Kiel privaten Eigentümer:innen als Ankerinvestor den Zugang zu dem innerstädtischen Großprojekt. Keine privaten Eigentümer:innen hätten bei Initiierung des Projekts die Chance auf Immobilieneigentum an der Hörn gehabt, da die Stadt nur an Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger und Genossenschaften vergeben hätte. Das Mehrfamilienhaus mit dem Projektnamen HörnAnkerHaus wird gemäß den Vorgaben des KfW-55-Energieeffizienhaus-Standards voraussichtlich im Herbst 2023 fertiggestellt. Nach Fertigstellung können sich die Mitglieder von Haus & Grund Kiel mit allen Chancen und Risiken eines Immobilieneigentums beteiligen und an den Mieterlösen partizipieren.

HörnAnkerHaus als Teil des Projekts

Das HörnAnkerHaus liegt an der Kieler Hörn in einem lebendigen und modernen Quartier. Durch seinen besonderen Mix aus Zentrumsnähe und Naherholung, Kultur und Unterhaltung, Nahversorgung und Gastronomie werden zeitgemäße Ansprüche an Urbanität in direkter Wasserlage erfüllt. Das Infrastrukturangebot des Stadtteils umfasst sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Neben zahlreichen Supermärkten und Discountern sind Ärzte und Apotheken ebenso vorhanden wie Restaurants, Cafés und Bars, die in fußläufiger Entfernung in dem Quartier erreichbar sind. Die direkte Nähe zur Innenstadt gewährleistet darüber hinaus eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie diverse Einkaufsmöglichkeiten. Das unmittelbare Objektumfeld ist überwiegend durch abwechslungsreiche Wohnbebauung geprägt, aber auch einige Gewerbeflächen sorgen für ein homogenes und stimmiges Gesamtbild. Neben dem neuen Hauptsitz der Investitionsbank Schleswig-Holstein und weiteren Büroflächen entstehen hier rd. 750 Wohnungen, Studentenappartements und gastronomische Einrichtungen.

Wohn- und Gewerbeflächen entstehen

Das HörnAnkerHaus befindet sich auf dem Baufeld XI zwischen Halle 400, Germania Arkaden und Telekom. Es ist eines von 7 Häusern und einem Bürogebäude, die einen Block mit großzügigem, begrüntem Innenhof zur privaten Nutzung bilden. Insgesamt werden 163 Wohneinheiten sowie 120 Tiefgaragenstellplätze auf diesem Baufeld entstehen. Das mit 18 Wohneinheiten, 7 davon öffentlich gefördert, und einer Gewerbeeinheit im Erdgeschoss diversifiziert vermietete Mehrfamilienhaus wird durch seine moderne Architektur hohen Wohnkomfort, Privatsphäre für die Mieter:innen und ausreichend Stellflächen für PKW bieten. Das Mehrfamilienhaus verfügt über fünf Obergeschosse und ein Staffelgeschoss sowie das gewerblich vermietete Erdgeschoss. Diese werden eine Wohnfläche von rd. 1.400 Quadratmeter und eine Gewerbefläche von rd. 100 Quadratmeter umfassen. Außerdem werden insgesamt neun Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung stehen. Mit ausreichend direkt zugehörigen Fahrradstellplätzen und einigen Stellplätzen mit Ladestation für Elektrofahrzeuge wird das Angebot an zeitgemäßer innerstädtischer Mobilität abgerundet.

Mit Blick nach Südwest

Jede Wohnung verfügt über mindestens einen Balkon bzw. Terrasse und eine offene Küche im Wohn- und Essbereich. Zur Grundausstattung der tageslichtdurchfluteten Wohnungen mit Süd-West-Ausrichtung gehören u. a. ein Abstellraum, ein nach Möglichkeit außenliegendes Bad mit Fenster und bodengleicher Dusche sowie Fußbodenheizung. Alle Wohnungen sind barrierearm und schwellenfrei durch Aufzüge erreichbar. Ein Highlight sind die zwei in dem Staffelgeschoss befindlichen Penthouse-Wohnungen mit großzügiger Dachterrasse.

Baufortschritt online einsehbar

Der Rohbau wird zum Herbst 2022 fertiggestellt sein und mit dem Richtfest wird bereits Ende August ein wichtiger Meilenstein gefeiert. Im Anschluss geht es dann nahtlos zum Innenausbau über. Mit dem Bautagebuch könnt ihr euch einen direkten Einblick in den Baufortschritt verschaffen. Monatlich hält euch Haus und Grund auf sämtlichen Kanälen, insbesondere den sozialen Netzwerken, auf dem Laufenden. Schaut rein, ihr werdet begeistert sein! Getreu dem Motto: Haus & Grund Kiel baut vor.

