Kieler Turmfalken brüten wieder (Bild: Bodo Quante)

Die Kinderstube mit Fördeblick: Das Turmfalkenpärchen im Kieler Rathausturm erwartet wieder Nachwuchs. Dieses besondere Ereignis könnt ihr sogar live mitverfolgen.

Nachdem im vergangenen Jahr ein Turmfalkenpärchen vier niedliche Küken im Nistkasten des Rathausturms großgezogen hat, könnten es 2023 sogar sechs sein. Zumindest haben die Mitglieder der AG Wanderfalkenschutz Schleswig-Holstein, die den Nistkasten in Zusammenarbeit mit dem Umweltschutzamt betreuen, sechs kleine Eier darin gesichtet. Die Brutablösung klappt schon mal gut. Männchen und Weibchen wechseln sich regelmäßig beim Brüten ab und das Weibchen kann sich über die vom Partner gebrachte Nahrung hermachen.

So könnt ihr das Turmfalkentreiben live verfolgen

Vermutlich werden die süßen Küken in den kommenden Tagen schon schlüpfen. Wenn ihr euch dieses besondere Ereignis nicht entgehen lassen möchtet, könnt ihr auf www.kiel.de/falken selbst dabei sein. Auf der Seite erhaschen alle Interessierten über eine hochauflösende, im Nistkasten installierte Kamera spannende Einblick in das Familienleben der Turmfalken. Tagsüber liefert die Kamera Livebilder in HD-Qualität, nachts schaltet sie auf Infrarotlicht um, sodass auch das nächtliche Treiben im Turm beobachtet werden kann. Das Infrarotlicht macht den Turmfalken nichts aus, da sie das Licht gar nicht wahrnehmen und sich ganz und gar ungestört fühlen. Im vergangenen Jahr haben über 30.000 Personen das geschäftige Treiben der Turmfalkenfamilie über den Livestream verfolgt.

Turmfalken in Deutschland

Der Turmfalke – Vogel des Jahres 2007 – ist eine der häufigsten Greifvogelarten in Deutschland. Der Bestand wird laut NABU auf 44.000 bis 73.000 Brutpaare geschätzt und gilt als stabil, wenn auch leicht rückläufig. Hauptsächlich ernährt er sich von Kleinsäugetieren. Somit kommt dieser Falkenart auch eine Bedeutung bei der „biologischen Schädlingsbekämpfung“ zu, da auch Ratten zum Beuteschema der Turmfalken gehören.