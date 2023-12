(Bild: Mareike Neumann)

Auch 2023 fand wieder die beliebte Aktion „Wunschsterne” vom Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut statt. In Kooperation mit der Kieler Volksbank kamen fast 1000 Geschenke zusammen, die Kindern aus ärmeren Verhältnissen eine Freude zum Weihnachtsfest machen sollten.

Die Eingangshalle der Kieler Volksbank am Europaplatz war im Dezember wieder herrlich festlich geschmückt. Das Highlight war ein deckenhoher Weihnachtsbaum, umgeben von unzähligen bunten Päckchen. Diese waren nicht nur für die Besucher*innen schön anzusehen, sondern auch Teil einer ganz besonderen Aktion.

Jeder Stern ein Wunsch

Ab dem 30. November hingen in diversen Filialen der Kieler Volksbank Papiersterne am Baum, auf denen Kinder und Jugendliche Wünsche zu Weihnachten notiert hatten. Die Sterne hat dieses Jahr die Papierwerkstatt des Handwerkerhofs fecit hergestellt. Bis Mitte Dezember konnten Interessierte einen Wunsch abnehmen, diesen besorgen, verpacken und dann in einer der teilnehmenden Filialen abgeben.

„Besonders schön finde ich, dass man sieht, dass sich die Verschenkenden wirklich Mühe gegeben haben. Das sind nicht einfach nur Geschenke. Da steckt viel Liebe drin.” – Bernd Schmidt

Pünktlich an Heiligabend unterm Baum

Am 18. Dezember übergab Bernd Schmidt, Vorstandssprecher der Kieler Volksbank, offiziell die circa 1000 gesammelten Geschenke an Debby Detlefsen vom Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut. „Wir bringen die Geschenke nun zu den Familien. Die entscheiden dann, ob die Kinder die Geschenke offiziell vom Weihnachtsmann, von den Eltern oder von uns bekommen”, erklärt Netzwerkkoordinatorin Debby Detlefsen.

Kein Kind geht leer aus

Die Kieler Volksbank hat übrigens die Kosten für die Wünsche übernommen, die am Baum hängen geblieben sind. „Das Wichtigste ist, dass alle Wünsche erfüllt wurden!”, freut sich Bernd Schmidt.