v.l.: Götz Bormann, Dr. Ulf Kämpfer, Frederik Schwall, Emma Kohlhoff, Dirk Ramhorst (Bild: N. Wrede)

Stattfinden kann sie zwar nicht unter vollen Segeln, gestrichen ist aber besonders das Segeln auf der Kieler Woche 2021 nicht. Nächsten Samstag, am 4. September, ist es soweit und die KiWo wird eröffnet. Auf große Bühnen muss jedoch auch dieses Jahr verzichtet werden.

Die unsichere Situation und der rapide steigende Inzidenzwert in der Landeshauptstadt hat die Veranstalter gezwungen, das große Segelsportevent wieder in kleinerer Form stattfinden zu lassen. Mit mehr als 100 Programmpunkten kommen Besucher*innen und Segelsportbegeisterte aber trotzdem auf ihre Kosten. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer betont, dass es sich dieses Jahr in keinem Fall um eine bloße Wiederholung der letzten Kieler Woche handele. Die Konzentration auf den Wassersport in Schilksee bleibt erhalten, hinzu kommen aber auch einige Highlights abseits des Wassers.

Kultur-Sparprogramm

Die beliebte Kunst- und Konzertreihe „gewaltig leise“ findet nach einem Jahr Zwangspause wieder statt: Auf der Freilichtbühne Krusenkoppel treten unter anderem Kurt Krömer, Klaus Lage und Götz Alsmann auf. Am Nachmittag dürfen sich Kinder auf Unterhaltung und Kinderkonzerte freuen – ein kleiner Trostpreis dafür, dass die Koppel nicht wie gewohnt für die Kleinen geöffnet werden kann. Das Segelkino am Küstenkraftwerk findet zum zweiten Mal statt und lockt täglich mit spannenden Filmen. Am Sonntag, den 5. September, können Krimi-Fans die Premiere des neuen Kiel-Tatorts von ihren Segelbooten aus erleben.

Absoluter Höhepunkt ist wieder die traditionelle Windjammerparade – Flagschiff ist wie letztes Jahr die Alexander von Humboldt II. Die Sportler*innen in Schilksee sind dieses Mal nicht abgeschottet, denn das Areal ist wieder für Besucher*innen zugänglich. Hier gilt die 3G-Regel – geimpft, genesen oder negativ getestet. Auch einige bekannte und beliebte Klassiker sind zurück: Das Segelfeuerwerk auf der Förde am 7. September in Schilksee kündigt wieder den Schichtwechsel der Segelklassen an. Spektakulär beendet wird die Kieler Woche schließlich mit dem "Sternenzauber über Kiel", einer einzigarten Licht- und Feuerwerkshow. Noch ist sie nicht wieder ganz die alte, aber „ein bisschen typisches Kieler-Woche-Flair“ gibt es dennoch.

Hier gibt's mehr Infos und das vollständige Programm: https://www.kieler-woche.de/