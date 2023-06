Wir präsentieren: das Kieler-Woche-Programmheft 2023 … Are you ready to KIWOOOOO?! (Bild: Kielerleben)

Unsere fünfte Jahreszeit hat begonnen: Leinen los für die Kieler Woche 2023!

Endlich ist es soweit und wir können wieder die Tage zählen, die in Kiel die fünfte Jahreszeit beginnt.

Philipp Dornberger, Leiter des Kieler Woche Büros ist besonders das diesjährige Motto eine Herzensangelegenheit: „Diese Kieler Woche steht unter dem Motto „Teilhabe” – denn wir wollen, dass alle an der Kieler Woche teilhaben können. Das ist, was die Kieler Woche ausmacht."

Und die Klinikclowns ergänzen: „Die Kieler Woche schwappt hoch bis in das UKSH. Wir bringen die Kieler Woche zu den Kindern, die leider nicht hierherkommen können.“ Na da freuen wir uns doch gleich doppelt und dreifach über so viel Engagement. Wer jetzt wissen will, was genau alles während der Kieler Woche geboten wird, der klickt ganz schnell auf unseren Download-Link!

Damit du dieses Jahr keine Konzerte, Highlights und Segel-Events verpasst, gibt es ab dem 3. Juni das Kieler-Woche-Programmheft 2023 zum Download! Oder du kommst bei uns am Exerzierplatz 3 vorbei, wo du das gedruckte Exemplar erhältst!

Hier gehts zum Download des Kieler-Woche-Programmhefts 2023