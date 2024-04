(Bild: Landeshauptstadt Kiel)

Bis zum größten Segelevent Europas ist es zwar noch eine Weile hin, dennoch steigern die Kieler-Woche-Souvenirs schon jetzt die Vorfreude.

Die maritime Atmosphäre der Kieler Woche kann ab sofort in die eigenen Wohnräume einziehen! Freunde und Fans des bekannten Segel- und Sommerfestivals dürfen sich freuen, denn das offizielle Plakat der Kieler Woche 2024 ist ab jetzt verfügbar. Gestaltet vom renommierten Berliner Grafikdesigner Jianping He, lädt der kunstvolle Posterentwurf mit seinem blauen Farbverlauf dazu ein, ein Stück der einzigartigen „KiWo“-Stimmung in Ihr Zuhause, Büro oder sogar auf Ihre Yacht zu bringen.

Wo sind die Kieler-Woche-Souvenirs erhältlich?

Die umweltfreundlichen und FSC-zertifizierten Plakate wurden liebevoll von der Stiftung Drachensee produziert. Sie können in den Formaten A1 zum Preis von acht Euro und A2 für sechs Euro erworben werden. Der Erwerb ist direkt im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3 möglich. Doch die Plakate sind nur der Anfang einer ganzen Palette von Erinnerungsstücken in dem charakteristischen Design der Kieler Woche. Dort finden Sie ebenso schicke Tücher, praktische Magnete und edle Marine Coins.

Und für diejenigen, die es kaum erwarten können, weht bald eine frische Brise durch das Merchandising-Angebot: Die offiziellen Kieler-Woche-Flaggen in den Maßen 150 x 80 Zentimeter sowie 100 x 300 Zentimeter stehen unmittelbar vor der Verfügbarkeit. Eine Übersicht der Kieler-Woche-Souvenirs gibt es unter www.kieler-woche.de/souvenirs.