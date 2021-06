KIELerleben im Juli 2021

0

Die meiste Zeit im Juni strahlte die Sonne mit den Kieler*innen um die Wette, die Temperaturen kletterten in die Höhe, und die Terrassen der Restaurant und Cafés waren bis in die späten Abendstunden prall gefüllt mit munteren Gästen. Das kann nur eines bedeuten: Der Sommer ist endlich bei uns angekommen! Wir drücken ganz fest die Daumen, dass er auch im Juli bei uns bleibt.

Passend dazu erwartet euch unser Titelthema SOMMERerleben! Falls ihr euch also noch fragen solltet, von wo aus ihr an besonders heißen Tagen am besten in die Ostsee springen könnt, dann passt mal auf: Unsere Redaktion hat jede Menge Badestellen und Strände in Kiel und Umgebung unter die Lupe genommen, an denen ihr euch perfekt abkühlen und tolle sommerliche Tage verbringen könnt.

Schaut hier in die aktuelle Ausgabe!

Nur in der Sonne liegen ist nicht so euer Ding? Kein Problem! Wer etwas mehr Abwechslung braucht, macht vielleicht einfach einen gemütlichen Ausflug nach Eckernförde. Wir verraten euch, wo es sich in der schönen Hafenstadt am besten flanieren, schlemmen, bummeln und sogar klettern lässt.

Falls es etwas weiter sein darf als Eckernförde, dann haben die Förde Fräuleins den ultimativen Tipp für euch: ein Ausflug nach Scharbeutz! Sie waren mit der Regionalbahn unterwegs zum Kurort an der Lübecker Bucht und zeigen euch alle Anlaufstellen, die zu einem perfekten Tag dazugehören.

Sollte die eine oder der andere noch ein bisschen traurig darüber sein, dass der Juni nun aufgrund von Corona schon das zweite Jahr in Folge ohne die Kieler Woche auskommen musste, dann werft unbedingt einen Blick auf unsere Rubrik Kultur & Unterhaltung. Denn eines sei gesagt: Erstklassige Events an der Kieler Förde kommen diesen Sommer dennoch nicht zu kurz! Der Kieler Kultursommer lockt zum Beispiel mit zahlreichen Konzerten, Poetry-Slams, Lesungen, Ausstellungen, Tanzkursen und Ausstellungen. Besonders musikalisch und ausgelassen wird es auch auf dem Bachblytenfestival und dem Together-Kiel Open Air Festival hergehen. Gute Laune und Feel-good Vibes garantiert!

Bevor die ersten Events losgehen, schnappt euch erst mal einen kalten Drink, genießt das Sommer-Feeling und habt viel Spaß beim Durchblättern und Lesen der neuen Ausgabe.

Hier geht es zur aktuellen Ausgabe!

Euer KIELerleben-Team