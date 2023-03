(Bild: Landeshauptstadt Kiel/Sascha Klahn)

4

KIELerleben gewinnt die Ausschreibung und übernimmt erstmals Redaktion und Gestaltung des offiziellen Kieler Woche-Programmheftes 2023!

Läuft nicht so schlecht, das Jahr 2023 bei Falkemedia: Während Mitbewerber wie Gruner & Jahr in Hamburg Magazine einstellen und hunderte Mitarbeitende entlassen und Tageszeitungsverlage wie Springer oder Madsack das Ende der gedruckten Tageszeitung planen, expandiert die dynamische Firmengruppe um den Kieler Gründer Kassian Alexander Goukassian. Seit Januar gehört nun auch der Magazin Verlag Hamburg mit den Traditionstiteln rund um die Alster zur Falkemedia Gruppe. Kunden wir das Alstertal Einkaufszentrum (AEZ) konnten bereits zurückgewonnen werden. In dieser Woche hat nun das KIELerleben-Team die Ausschreibung des offiziellen Kieler Woche-Programms gewonnen und zeichnet in 2023 für Redaktion und Gestaltung verantwortlich. Eine tolle Ergänzung zur offiziellen Imagebroschüre „Kieler Förde“, die Chefredakteurin Kathrin Wesselmann und die Stadtmagazinredaktion bereits seit vier Jahren für Kiel-Marketing produziert.

Im Juli beziehen die meisten der Falkemedia-Mitarbeiterinnen, die in Kiel noch auf drei Standorte in der Ringstraße, am Tonberg und in der Halle 400 verteilt sind, das Green Campus in Schönkirchen - Deutschlands nachhaltigsten Medienstandort!

Über Insertionsmöglichkeiten im Kieler Woche-Programmheft, in den Stadtmagazinen KIEL und RENDSBURGerleben, den Hamburger Magazinen oder der Lebensart im Norden informiert das Sales-Team um den Geschäftsführer Jörg Stoeckicht gern, call 0431- 200 766 503 oder per mail an j.stoeckicht@falkemedia.de