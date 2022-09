Wie lässt sich während der aktuellen Energiekrise noch Geld einsparen? Dazu gibt es verschiedene Beratungsangebote. (Bild: PheelingsMedia/Adobe Stock)

Wenn die Energierechnung trotz Einsparungen höher ausfällt, stellt das viele Kieler:innen vor Probleme. Verschiedene Beratungsangebote der Stadt bieten Hilfe. Sie stehen allen Kieler:innen zur Verfügung und bieten je nach Situation Unterstützung.

Bürgertelefon

1. Für alle Kieler:innen steht das neue Bürgertelefon der Stadt Kiel zur Verfügung. Unter der Rufnummer (0431) 901 33 33 werden Fragen rund um die Energiekrise und die steigenden Kosten beantwortet.

Energieberatung

2. Wenn ihr Zuhause mehr Energie einsparen möchtet, berät euch die Energieberatung der Verbraucherzentrale und die der Energieberatung zu Wohngebäuden vom Bundesamt für Wirtschaft. Bei den Stadtwerken Kiel findet unter dem Motto „Winter is coming – Energie sparen. Jetzt.“ eine Kampagne zum Energiesparen statt (siehe Seite 50/51). Auch hier werden verschiedene Beratungen zum Energiesparen angeboten. Auch über Fördermöglichkeiten, um beispielsweise euer Haus zu modernisieren, wird informiert.

Angebot für Studierende

3. Für Studierende stehen die jeweiligen Sozialberatungen an den Hochschulen zur Verfügung. Studierende der CAU und der Fachhochschule erhalten Hilfe beim AStA der Universität Kiel unter der Mail-adresse bafoegberatung@asta.uni-kiel.de. Silvia Rosenberger steht für Angehörige der Muthesius Kunsthochschule unter der Rufnummer (0431) 519 84 13 bereit. Alle Studierenden können zudem die Beratung des Studentenwerks SH nutzen. Persönliche Gespräche werden hier in der Mensa 2 in der Leibnizstraße 12-14 montags und donnerstags 11 bis 14 Uhr angeboten.

Anlaufstelle anna

4. Vor allem für ältere Menschen bietet die Anlaufstelle Nachbarschaft (anna) wohnortsnah verschiedene Beratungsangebote. Sie ist mit 18 Standorten in ganz Kiel vertreten. Informationen erhaltet ihr unter (0431) 901 33 31.

Sozialleistungs- und Rechtsberatung

5. Über Wohngeld und andere Sozialleistungen, die Menschen in der Krise finanziell entlasten, informiert die Sozialleistungs- und Rechtsberatung der Stadt Kiel unter der Rufnummer (0431) 901 29 32. Ab 2023 werden zudem mehr Menschen wohngeldberechtigt sein. Informationen zum Wohngeld findet ihr auf www.kiel.de/wohngeld.