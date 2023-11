Beim Reverse Pitch buhlen gestandene Kieler Unternehmen um die Expertise der Startup-Szene. (Bild: Waterkant Festival)

Waterkant und The Bay Areas e.V. vernetzen Startups und Unternehmen beim Reverse Pitching am 23. November im Kieler COBL.

Mit der eigenen innovativen Idee richtig durchstarten – davon träumen in den vergangenen Jahren immer mehr Jungunternehmer*innen mit ihren Startups. Kiels Startup-Szene floriert und trifft sich jährlich an einem Ort in der Landeshauptstadt, um sich über die eigenen Projekte, Schwierigkeiten und mögliche Tipps und Tricks auszutauschen: dem Waterkant Festival.

Netzwerken auf dem Waterkant Festival

Die Kiellinie hat sich im Sommer als bunter Bereich mit inspirierenden Workshops und abwechslungsreichem Musikprogramm als Vorbote der Kieler Woche etabliert. Doch das Waterkant-Festival bietet noch viel mehr! Um junge Talente in der Region zu halten – oder neue Talente von Kiel zu begeistern – organisiert das Waterkant Festival ganzjährig Events. So zum Beispiel zum bevorstehenden „Reverse Pitch”.

Was ist ein „Reverse Pitch"?

Sobald die ersten Karriereschritte mit dem eigenen Startup getan sind, geht es für die Newcomer in der Berufswelt darum, ihre Idee lukrativ zu vermarkten. Ein „Pitch” bezieht sich auf eine kurze Präsentation oder Darstellung, die Gründer*innen verwenden, um potenzielle Investor*innen von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Der Reverse Pitch dreht den Spiel nun um:

Fünf mittelständische Unternehmen erklären im COBL in der Legienstraße 40 ab 17 Uhr in ihren Pitches, vor welchen Herausforderungen die Firma gerade steht. Und das vor einem ausgewählten Publikum: den Startups. So können Ideen zur Problemlösung ausgetauscht und vielleicht sogar neue Geschäftsbeziehungen geknüpft werden – eine Win-Win-Situation also. Durch die Zusammenarbeit mit dem Verein The Bay Areas e.V. können die Kontakte sogar bis San Francisco reichen.

Interessierte Startups und Unternehmen können sich unter we(at)the-bay-areas.de bewerben.

Kleiner Tipp: Um sich auf die Präsentation optimal vorzubereiten, können die Unternehmen vorab zusätzlich an einem Advanced-Level-Pitch-Coaching teilnehmen.