Der Lieblingsplatz an der Veloroute 10 und der Christian-Kruse-Straße lädt mit weit über 500 qm Gewerbefläche und Innenhof zum Verweilen ein. (Bild: Landeshauptstadt Kiel)

Perfekte Fahrrad-Anbindung, tolle Wohn-Benefits und ganz viel Kiel-Gefühl: Das ist der Lieblingsplatz! Ab Juni 2023 könnte hier der neue zentrale place-to-be sein.

Ganz im Zeichen des Fahrrads entsteht in der Christian-Kruse-Straße, mitten in Kiels Szenegegend zwischen Grasweg und Stinkviertel, neues Wohnen: der Lieblingsplatz. Das Gebäude mit seinen 206 Wohnungen öffnet sich zur Veloroute 10 und erlaubt seinen Bewohner*innen, mit dem Fahrrad über eine Rampe in die Tiefgarage zu rollen, in der sich über 300 sichere Fahrradstellplätze befinden.

„Wir haben uns entschieden, ein Zeichen zu setzen und in diesen unvorhersehbaren Zeiten ein zukunftsorientiertes, hochmodernes, voll digitalisiertes Wohngebäude zu schaffen, das sowohl die neueste Technik besitzt, als auch im Wohnkomfort keine Abstriche macht“, sagt Sascha Thamm, Geschäftsführer der MastHave GmbH & Co. KG. Sein Partner Malte Mattner fügt hinzu: „Uns ist es wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem man gern lebt und den man ebenso gern besucht. Deshalb legen wir einen besonderen Fokus auf die Ausstattung – sowohl der Apartments, als auch der Gemeinschaftsräume. Der Lieblingsplatz wird Räume zum Chillen und Co-Working bereitstellen und hat sogar einen Boxenstopp für Fahrräder. Besonders freuen wir und, dass es unserem Architekten, Oliver von der Lippe, gelungen ist, alle Wohnungen mit einem Balkon oder einer Terrasse auszustatten.“

Ein Ort der Begegnung

Tatsächlich kann man sich schon jetzt ein buntes Treiben vorstellen auf dem Platz, der u-förmig vom Gebäude umschlossen wird und in dessen Mitte sich ein Gastronomie-Pavillon befindet, der mit seiner Dachterrasse zum Sundowner einlädt. Der Lieblingsplatz, so wünschen es sich die Investor*innen, wird ein Ort, der seinem Namen alle Ehre macht: Durch die Veloroute 10 von praktisch jedem Punkt in Kiel mit dem Fahrrad leicht zu erreichen, Treffpunkt für Menschen, die ihn bewohnen und auch für solche, die für einen Kaffee pausieren wollen, ihren Einkauf des täglichen Bedarfs erledigen oder sich einfach auf den Stufen der kleinen Tribüne austauschen. Im Juni soll es losgehen!

Informationen über die verschiedenen Größen der 1-Zimmer-Wohnungen, die Mietpreise und alle Benefits, die der Lieblingsplatz parat hält, erhältst du unter Tel.: 0431 / 560 11 01 oder unter www.lieblingsplatz-kiel.de.