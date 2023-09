(Bild: Stadtmission Kiel/Kim Hase; LH Kiel)

Am 17.09.23 positioniert sich Ulf Kämpfer erneut auf der Krusenkoppel für die Wohnungslosenhilfe der Stadtmission. Warum ihm das Engagement auf dem Konzert gegen die Kälte so wichtig ist, berichtet der Oberbürgermeister im

Interview.

Sie haben sich bei allen Konzerten gegen die Kälte für die gemeinnützige Arbeit der Stadtmission eingesetzt. Wieso liegt Ihnen das Engagement für die Wohnungslosenhilfe am Herzen?

Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland steigt auch in Kiel. Oft sind es Sucht- oder andere gesundheitliche Probleme, die Menschen ihr Zuhause verlieren lassen. Als Familienrichter habe ich erleben müssen, dass Trennungen und die damit verbundenen Lebensprobleme zu Wohnungslosigkeit geführt haben: mit den erschreckenden Folgen für die betroffenen Kinder. Die Stadtmission hilft, gibt ein Dach über den Kopf, ermöglicht wieder Teilhabe am Leben und engagiert sich dabei unkompliziert und niedrigschwellig. Das ist wichtig und das unterstütze ich sehr gern.

Der thematische Kontext des Konzerts erzeugt jedes Jahr eine ganz besondere Atmosphäre: Wie empfinden Sie die Stimmung auf der Krusenkoppel?

Allein der Titel „Konzert gegen Kälte“ sagt vieles: Unter freiem Himmel, manchmal auch bei Dauerregen wird auf der Krusenkoppel gemeinsam gefeiert und was dabei entsteht, das ist Herzens-Wärme. Wenn dann noch alle mitsingen, mitjubeln und das Spendensparschwein füttern, kommen Hilfe und Geld zusammen, die die Wohnungslosenhilfe dringend benötigt.

Arbeiten Sie auch über das Benefiz-Event hinaus mit der Stadtmission zusammen?

Na klar. Meine Frau und mein Sohn haben Weihnachtsgeschenke für die Aktion der Stadtmission gepackt, wir unterstützen das Sozial-Kaufhaus ECHT.GUT. und ich bin Fan des Sport- und Begegnungspark Gaarden. Und als Landeshauptstadt unterstützen wir in ganz vielen Bereichen die Stadtmission, damit sie auch in Zukunft

jenen helfen kann, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden.