(Bild: Stadt- und Schifffahrtsmuseum)

Kleine Museumsfans aufgepasst: Damit in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt, bietet das Warleberger Hof, Dänische Straße 19, in den kommenden Wochen ein spannendes Kinderprogramm an.

Anzeige

Unter dem Motto „Mit Federkiel und Tinte“ haben Kinder ab acht Jahren die Gelegenheit, an sechs verschiedenen Terminen in den Sommerferien Wissenswertes zum Thema „Schreiben früher und heute“ zu erfahren.

Heutzutage ist das Abschreiben – besonders in der Schule – tabu, doch früher war es sogar erwünscht. Denn bevor der Buchdruck erfunden wurde, ließen sich wichtige Texte nur durch das Abschreiben vervielfältigen.

Reise in die Vergangenheit

Am Dienstag, 5. August, um 10.30 Uhr reisen Kinder zum ersten Mal im Gewölbekeller des alten Adelshauses in die Vergangenheit. Sie lernen die verschiedenen Schreibutensilien kennen und erfahren, was für die Menschen früher so bedeutend war, dass es aufgeschrieben wurde. Danach werden die Teilnehmer*innen selbst aktiv und schreiben ihren ganz persönlichen Geheimbrief mit Gänsekiel und Tinte. Um diese Geheimnisse zu schützen, werden die Briefe versiegelt.