(Bild: tugolukof/Adobe Stock)

(Bild: Kulturforum Kiel )

(Bild: Presse)

(Bild: BCC)

0

Nun beginnt die Zeit der muckeligen Indoor-Veranstaltungen und gemütlichen Konzerte. Wir haben einige für euch zusammengestellt.

Ein brillanter Plan

Ein Netz aus Lügen, Intrigen und Mordplänen wird gesponnen. Ein politischer Skandal, den die Medien in der Luft zerreißen werden und der Existenzen gefährdet: Immer mehr offene Fragen kommen ans Licht. Wer belügt hier wen? Die Suche nach eindeutigen Beweisen führt zu weiteren Verdächtigen und einem brillanten Plan! Zu der Vorstellung „Morde deinen Nächsten – ein brillanter Plan“ öffnet der Theaterfrachter des Kieler Lore & Lay Theaters an der Hörn seine Gangway, direkt neben dem Museumshafen am Willy-Brandt-Ufer. Tickets gibt es im Vorverkauf oder unter www.loreundlay-theater.de.

1.–30. Oktober • Theaterfrachter Lore und Lay Theater

Sendecki & Spiegel

(Bild: tugolukof/Adobe Stock)

Zwei ebenso profilierte wie international angesehene Musiker haben sich zusammengefunden, um einen neuen, eigenständigen Sound zwischen Klavier und Schlagzeug auszuloten. Pianist Vladyslav Sendecki glänzt in der europäischen Jazzszene und sein Pendant, Jürgen Spiegel am Schlagzeug, der normalerweise mit dem Tingvall Trio international gefeiert wird, haben ihren Sound mit dem brandneuen Album „SOLACE“ noch weiter verfeinert. Am 1. Oktober heizen sie um 20 Uhr gemeinsam die Bühne ein. Karten im Vorverkauf gibt es am Infotresen der Stadtgalerie Kiel und der Tourist-Information Kiel e. V.

1. Oktober, 20 Uhr • Kulturforum Kiel

Die Halbe Stunde

(Bild: Presse)

An drei Terminen findet „DIE HALBE STUNDE“ im Oktober in Kiel statt. Das Konzept beruht auf einer Idee von Kirchenmusikdirektor Professor Rainer-Michael Munz: Ein Konzert an einem festen Tag der Woche und für alle Bürger:innen zugänglich, soll für Entspannung sorgen. Als Erstes gibt es am 2. Oktober ein Konzert: das „Orgelbüchlein“ mit Volkmar Zehner an der Orgel. Tango zum Genießen gibt es am 5. Oktober mit Werken von A. Piazzolla und G. Breier gespielt vom Duo TanGoza, mit Gerhard Breier an der Klarinette und Querflöte sowie Anja Jakobsen am Akkordeon. Am 19. Oktober geht es mit einem Violine-Solo von Andrej Madatov, mit Werken von J.S. Bach weiter, jeweils um 17 Uhr. Alle Veranstaltungen finden unter den dann geltenden Corona-Bestimmungen statt.

2.10., 16.15 Uhr, Orgelbüchlein

5.10., 17 Uhr, TanGoza

19.10., 17 Uhr, Violine-Solo

Offene Kirche Sankt Nicolai zu Kiel

Hansa48 – Erinnerungen an Jimmy Dog

(Bild: tugolukof/Adobe Stock)

Mittlerweile eine feste Einrichtung im herbstlichen Konzertkalender der Hansastraße ist der Abend, der sich der Erinnerung an den 2015 verstorbenen Kieler Musiker B.C.C. aka Jimmy Dog widmet. Geboren aus einer Idee von Freund:innen und Mitstreiter:innen bereits kurz nach dem Tod des Liedermachers und Punk-Poeten, hat sich hier ein Event etabliert, das sich an alle Fans von Musik jenseits schnöder (und öder) Oberflächlichkeit richtet. Es präsentierten sich in den letzten Jahren regionale und überregionale Acts von Folk über Rock und Jazz bis Punk. Dieser bewährte Genre übergreifende Ansatz wird auch dieses Jahr beibehalten. B.C.C – da sind wir uns sicher –

würde es gefallen. Sagt es gern weiter und kommt zahlreich – diesmal mit dabei:

*** Die brennenden Hunde

Songs von BCC & den brennenden Hunden im akkustischen Gewand

*** Pia

Singersongwriterin – zum ersten Mal mit eigenen Songs auf der Bühne

*** Marc Wetzels (Belgien)

Marcs Thema diesmal: L. Cohen

*** Cinema Negra

Songs, Songs, Songs

*** Jewu & Niler

Songs von Jewu & Niler – ihr wisst schon

*** Julia & Chris

Neues Bandprojekt startet jetzt!

*** DIGITAL101100BOYZ

Du hast Techno in den 90ern verpasst? Hey, macht doch nichts. Wir auch! Jetzt wird es nachgeholt. Die

DIGITAL101100BOYZ from Kiel machen das, was sie sich unter Techno vorstellen ohne irgendwas darüber zu

wissen. Wir haben zwar auch Computer, aber wir wissen ja nicht, wie man damit Musik herstellt. Wir probieren es

einfach so...

*** Stöj Snak (Dänemark)

Danish Folk Punk, Screamer-Songwriter. Steht bei denen auffer Seite – sagt alles, oder?