(Bild: martyna lind)

(Bild: Olaf Struck)

(Bild: Theater Die Komödianten)

(Bild: Olaf Struck)

(Bild: Niederdeutsche Bühne Preetz)

Am kommenden Wochenende feiern wir schon den 2. Advent. Diese Veranstaltungen versüßen euch die vorweihnachtliche Zeit!

„Jeden Tag Silvester"

Im Vorprogramm waren sie bei Johannes Oerding, Mark Forster und Silbermond dabei. Parallel ist die Band auf eigenen ausgedehnten Tourneen zwischen den Meeren und Bergen unterwegs. Till, Nic, Tom und Bertram lieben das. Und das könnt ihr auf ihrem dritten Album hören. Es transportiert genau diese Ruhe und Gelassenheit dieser stillen Spezies aus den kleinen Orten, aus denen sie kommen – zwischen den Meeren. Karten gibt es im Vorverkauf für 29 Euro inkl. Vorverkaufs-Gebühren bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

3. Dezember, 20 Uhr • Rotunde MuK

Ruhe! Hier stirbt Lothar

(Bild: Olaf Struck)

Lothar Kellermann ist ein richtiger Unsympath. Er leitet ein Fliesen-Fachgeschäft, behandelt seine Mitarbeiter:innen unfreundlich und hat zu seiner Tochter keinen Kontakt. Sein einzig wahrer Freund ist sein Hund Bosko. Bis sich alles in Lothar Kellermanns Leben verändert: Seine Ärztin diagnostiziert ihm eine unheilbare Krankheit und Lothar sieht sich gezwungen, die letzten Angelegenheiten zu regeln – alles bestens organisiert. Bis sich Lothars Leben noch einmal um 180 Grad dreht: Die tödliche Krankheit entpuppt sich als Fehldiagnose und Lothar soll nun das Hospiz verlassen.

Zurück ins Leben! Aber damit hatte er ja längst abgeschlossen!

Premiere am 2. Dezember, 20 Uhr • Schauspielhaus

Über Männer

(Bild: Theater Die Komödianten)

Das Thema: Männer – oder doch Frauen – Wir alle? Marie Dollenberg, Franziska Plüschke und Rafaela Schwarzer spielen starke und zarte Bissen aus dem Leben der liebenden, lachenden, wütenden Frauen. Sie suchen es in ihren Träumen, in Liebesbeziehungen, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Man findet in diesem Stück den ganz besonderen Stil Durringers wieder – seine Themen, seine Typen, die Form und die Sprache – und auch eine ganz neue Seite des Autors: weniger hart, kompromissbereiter, aus der Sicht der Frauen geschrieben.

2.+3. Dezember • Theater Die Komödianten

Tanzfest mit Livemusik

(Bild: Olaf Struck)

Die kurdische Musikgruppe Koma car demsal spielt auf und die Tanzgruppe

Komu nudem zeigt die traditionellen kurdischen Tänze und fordert zum Mitmachen auf. Natürlich darf aber auch nur der tollen Musik gelauscht werden. Gegensätzlich dazu, aber durchaus miteinander, präsentiert Claudia Piehl den einen und anderen Schlagertitel und Musicalsong. Mit dabei sind kulinarische Kleinigkeiten und für eine Kinderbetreuung ist ebenfalls gesorgt. Diese Veranstaltung ist ein Teil des Projektes „Glaube, Liebe, Hoffnung & Kulinarisches“, welches unterstützt wird durch den Förderfonds der Landeshauptstadt Kiel „Zusammenhalt stärken – Teilhabe sichern“.

3. Dezember, 18 Uhr • Hof Akkerboom

Märchenzeit

(Bild: Niederdeutsche Bühne Preetz)

Eine abenteuerliche Zusammenfassung einiger Märchen der Brüder Grimm von Katharina Glau, Ronja Kayser und Anna-Laura Maas. Auch der kleine Timo und sein Freund, die Leseratte, mussten eine lange Zeit allein zu Hause verbringen, doch nun dürfen sie endlich wieder in neue Abenteuer starten. Natürlich besuchen sie sofort ihren Freund, den Märchenerzähler, mit dem sie immer viel Spaß hatten und den sie die letzten Jahre so vermisst haben. Doch als sie beim Erzähler ankamen, fiel der Leseratte ein kleines bisschen Zauberstaub auf das Märchenbuch der Brüder Grimm. Plötzlich werden die Märchen aus dem Märchenbuch magischer denn je.

4.+11.+18. Dezember • Friedrich-Ebert-Halle Preetz