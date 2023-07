(Bild: Outdoor Cine GmbH)

Bewegende Bilder für große Gefühle: Das imposante Freiluft-Filmerlebnis in Kiel überrascht mit einem vielseitigen Blockbuster-Programm.

Open-Air-Kino-Flair: Vom 7. bis 26. Juli 2023 gastiert erstmalig ein Open-Air-Kino auf der Freiluftbühne Krusenkoppel.

Das täglich wechselnde Filmangebot bietet dir eine große Auswahl an Top-Titeln. Hier fällt die Wahl gar nicht so leicht ...

KinoNächte Kiel: Von Blockbuster bis Naturfilm

Zur Auswahl stehen unter anderem Kinohighlights wie "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" und "Ein Mann namens Otto" mit Tom Hanks. Weiterhin das Beste aus dem Bereich Outdoorsport, Abenteuer und Naturfilm mit der "Green Screen Tour", der "European Outdoor Film Tour" und der "Saltwater Movie Night". Mit dem Film "Raumpatrouille Orion - Rücksturz ins Kino" zeigen wir die komplett neu bearbeitete Spielfilmfassung der legendären Science-Fiction-TV-Serie. Und der Thriller "Der Gesang der Flusskrebse" hat sich als Geheimtipp herumgesprochen und erfreut sich bei allen Freiluftkinos bundesweit großer Beliebtheit. Stöbere doch einfach mal durch das vielfältige Programm.

Kino-Flair mit allen Sinnen

Das Besondere: Die Tonübertragung erfolgt als „Silent Cine“. ­Als Kinogast bekommst du leihweise und kostenfrei einen Funk-Kopfhörer. Der Vorteil: Die Lautstärkeregelung ­ermöglicht dir einen ­individuellen Hörgenuss ohne störende Umweltgeräusche und ­zudem eine hervorragend wahrnehmbare Stereo-Wiedergabe. Getränke, knackfrisches Popcorn und Nachos dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und wer Appetit verspürt, kann vor Ort am Smiley´s-Point seine Pizza von bestellen und wird per Buzzer informiert, sobald diese abholbereit am Gastrostand zur Verfügung steht. Die Mitnahme von Getränken & Speisen ist nicht gestattet. Kinotickets kannst du ab sofort hier bestellen oder ab 21 Uhr an der Abendkasse – soweit nicht ausverkauft.