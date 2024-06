(Bild: Lh Kiel / Julia Meyer)

Die ersten Tage der Kieler Woche 2024 liegen hinter uns und was für ein Spektakel es war. Freude pur bei der feierlichen Eröffnung durch unsere Ehrengäste, der Nervenkitzel von hochkarätigen Segelwettbewerben und die klangvolle Vielfalt auf den Bühnen – ein Fest für alle Sinne.

Sonnige Feststimmung zieht die Massen an

Als am Sonntagabend die Sonne am Horizont versank, pilgerten erneut Scharen von Feierlustigen zu den Veranstaltungsorten, sodass die Landeshauptstadt jetzt von beeindruckenden 1,1 Millionen fröhlichen Menschen spricht, die friedlich und ausgelassen das erste Wochenende der „KiWo“ zelebriert haben.

Fußballfieber und Fanjubel am Fördestrand

Die deutsche Elf hat auf den Public-Viewing-Arealen entlang der Kieler Förde für Gänsehaut gesorgt. Vor allem der entscheidende Treffer von Niclas Füllkrug, der die Fans zum Last-Minute-Jubel hinriss, katapultierte die Stimmung auf ein neues Level. Die Zonen um die Fördebühne, den Bootshafen, das Woderkant Festival und das Bayernzelt waren randvoll, während wir alle den Gruppensieg unserer Nationalmannschaft bejubelten.

Marinecharme lockt Neugierige in Scharen

Das Open Ship der Marine war einmal mehr ein Publikumsmagnet. Etwa 24.000 Besucherinnen und Besucher erkundeten die "Gorch Fock" und die kolumbianische "Gloria" – eine einmalige Gelegenheit, die großen Seefahrerlegenden hautnah zu spüren.

Das Feuerwerk der Highlights steht noch bevor

Und weil nach der Party vor der Party ist, freue dich auf das, was noch kommt: Das Segelfeuerwerk in Schilksee am Mittwoch, das hautnahe Classic Open Air mit Stefanie Heinzmann und dem Philharmonischen Orchester Kiel am Freitag. Dann setzt die Windjammer-Segelparade am Samstag die Segel und am Sonntag ehrt Kiel kulturelles Engagement mit dem Kulturpreis. Zum krönenden Abschluss lässt die AIDA am letzten Abend „Sternenzauber über Kiel“ wahr werden.

Packt die Sonnencreme ein und taucht die Tage in ein bisschen Urlaub, denn die Kieler Woche ist noch lange nicht vorbei!