(Bild: Adobe Stock)

0

Die Landeshauptstadt Kiel ehrt dieses Engagement mit einer besonderen Aktion: KlimaSchulen werden auch in diesem Jahr für ihre vorbildlichen Projekte und Initiativen rund um den Umweltschutz mit Prämien ausgezeichnet. Insgesamt 22.000 Euro stehen bereit, um klimafreundliche Innovationen zu belohnen.

Ein nachhaltiger Ansatz für Kieler Bildungseinrichtungen

Ein grünes Klassenzimmer, ein selbstgebauter Gemüsegarten oder klimafreundliche Mobilitätskonzepte – Kieler Schulen zeigen, wie Klimaschutz im Schulalltag praktisch umgesetzt werden kann. Schulen, die ihre Umweltprojekte zur Schau stellen möchten, können sich noch bis zum 31. Mai um das Prädikat „KlimaSchule“ bewerben.

Klimaschutz trifft Schulbank

Die Wichtigkeit von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit hat vor allem in den letzten Jahren neue Dimensionen erreicht. Der weltweite Klimawandel und seine spürbaren Auswirkungen, sowie die Energiekrise aufgrund geopolitischer Spannungen, haben Klimaschutzmaßnahmen in den Vordergrund gerückt. Kieler Schulen, die sich mit intelligenten Energieeinsparungen und nachhaltigem Ressourcenumgang auseinandersetzen, werden durch das Prämienmodell besonders unterstützt. So wird die kontinuierliche Arbeit der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler an Klimaprojekten adäquat gewürdigt und weiter gefördert.

Vielfalt in der Klimaförderung

Die Landeshauptstadt setzt auf Vielfalt und Kreativität: Von Projekten zur Energieeffizienz über Abfallvermeidung bis hin zu nachhaltiger Ernährung und Mobilität – alle Schulaktivitäten, die den Klimaschutz unterstützen, sind willkommen. Um als KlimaSchule ausgezeichnet zu werden, können Schulen sowohl bereits durchgeführte als auch langfristige Klimaschutzaktivitäten einreichen. Die Themenwahl ist frei, solange sie einen wesentlichen Beitrag zur Umweltfreundlichkeit leistet.

Anerkennung und Auszeichnung

Mit bis zu 2.000 Euro pro Schule fördert Kiel innovative und wirksame Projekte. Um sich zu bewerben, ist eine detaillierte Projektdokumentation erforderlich, ebenso wie ein Indikatorbogen, der die Nachhaltigkeit und Effektivität der Maßnahme aufzeigt. Eine Fachjury aus verschiedenen städtischen Ämtern beurteilt die Einreichungen und entscheidet über die Vergabe der Prämien.

Informationen und Inspiration

Für Schulen, die auf der Suche nach Inspiration sind, bietet die Webseite www.kiel.de/klimaschule umfangreiche Informationen und Anregungen für mögliche Klimaschutzprojekte. Zudem stehen Janne Klahn und das Team des Umweltschutzamtes für Fragen bereit, sei es telefonisch oder per E-Mail, um beim Bewerbungsprozess zu unterstützen.

Gemeinsam für eine klimaneutrale Zukunft

Die KlimaSchulen-Aktion ist Teil der Bemühungen der Stadt Kiel, Klimaneutralität weit vor dem Jahr 2045 zu erreichen. Bildungseinrichtungen spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie jungen Menschen das Thema Klimaschutz näherbringen und sie zu aktiven Mitgestaltern des notwendigen Wandels machen. Mit der richtigen Unterstützung und Anerkennung sind Kieler Schulen auf dem besten Weg, den Umweltschutz fest im Lehrplan zu verankern und so die Zukunft unserer Stadt nachhaltig mitzugestalten.