(Bild: Wilwarin )

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Ein Wald, zwei Tage, fünf Bühnen: Das Wilwarin steht für pure Festivalfreiheit: keine Sponsoren, dafür volle kreative Kontrolle und gute Musik. Lies in diesem Artikel, was das Festival so einzigartig macht!

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Am 5. und 6. Juni verwandelt sich der Wald von Ellerdorf bei Warder in ein vibrierendes Open-Air-Vergnügen. Finanziert zu 100 Prozent über Tickets und Getränke, bleibt das Wilwarin Festival unabhängig. Das Ergebnis: ein liebevolles Festival mit voller kreativer Kontrolle und einer riesigen Bandbreite guter Musik. Mitten in Schleswig-Holstein, easy erreichbar über die A7, kannst du direkt am Gelände campen. Fünf Stages liefern fünf ansteckende Stimmungen: Mainstage, Second Ground, E-Stage, Schietkuhle und Skatestage. Tagsüber lädt das Areal rund um die Mainstage zum Chillen, Schnacken und Tanzen ein. Hier findest du gemütliche Sitzecken, kalte Drinks und genug Platz, um mit einem Cocktail in der Sonne zu grooven. Und nachts wird die Mainstage zu einem Lichterfest mit Soundsystem, von dem die anliegenden Dörfer auch noch was haben. Das Festival-Line-up bringt Namen wie Pöbel MC, Liser, PLAIINS, SPLIT, Acidez,

Persecutor, Chefdenker, Outrage, Skampida, Udo Butter & das Team, The Snouters, The Dead End Kids, Pizza Death, Fliegende Haie, Predission, Margot Medusa und viele mehr auf die Bühne. Wochenend- oder Tagestickets bekommst du online unter: wilwarin.de.