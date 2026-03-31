Auch für die kommende Flohmarkt-Saison gibt es für Verkaufende und Besuchende wichtige Regeln zu beachten. (Bild: Adobe Stock)

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Jetzt wird wieder gestöbert: Von April bis Oktober verwandeln sich Innenstadt und Hörn in echte Schätze-Spots. Alle wichtgen Infos für die kommenden Flohmarkt-Saison haben wir hier zusammengetragen.

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Welche Regeln gelten auf den Flohmärkten?

Für alle städtischen Märkte gilt: Der Handel mit Neuwaren ist nicht erlaubt; Ausnahmen gelten für Kunsthandwerk und Hobbyarbeiten. Gewerbliche Händler*innen sind nicht zugelassen. Nicht angeboten werden dürfen Lebensmittel, lebende Tiere, Pflanzen, Waffen und Anscheinswaffen sowie pornografische oder gewaltverherrlichende Werke und NS-Produkte. Müll und nicht verkaufte Gegenstände sind wieder mitzunehmen.

Die Standgebühr beträgt an allen Standorten 5 Euro je angefangenen laufenden Meter. Für den allgemeinen Flohmarkt in der Innenstadt ist der Aufbau ab 4 Uhr möglich. Beim Spezialmarkt für Kindersachen und Spielzeug sowie beim allgemeinen Flohmarkt an der Hörn beginnen Aufbau und Standvergabe um 6 Uhr. Die Flohmarktaufsichten stehen an den Zufahrten bereit und helfen gerne weiter. Eigene Reservierungen sind dort nicht erlaubt.