(Bild: Katharina Küllmer)

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Wir haben den Klassiker für euch neu interpretiert: Unsere kleinen Osterlämmchen kommen dieses Jahr im schicken Marmor-Look daher und überraschen mit knackigen Pekannüssen und fruchtigen Cranberrys im Teig.

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Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Zutaten für 6 Stück:

• 125 g weiche Butter zzgl. etwas

mehr zum Fetten der Förmchen

• 250 g Mehl zzgl. etwas mehr

zum Bearbeiten

• 100 g Pekannusskerne

• 80 g getrocknete Cranberrys

• 100 g Zucker

• 2 Eier

• Pck. Backpulver

• 1 Prise Salz

• 80 ml Milch

• 2-3 EL Kakaopulver

• Etwas Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

1 Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. 6 kleine Lammförmchen (Länge etwa 12 cm) gut mit Butter fetten und anschließend mit Mehl ausstäuben. Die Pekannusskerne hacken. Mit den Cranberrys mischen.

2 Butter mit dem Zucker schaumig rühren. Die Eier einzeln zugeben und jeweils gut unterrühren. Mehl, Backpulver und Salz mischen. Abwechselnd mit etwa 60 ml Milch zur Butter-Mischung geben und alles zu einem glatten Teig rühren. Pekannuss-Cranberry-Mischung zugeben und gut unterrühren.

3 Den Teig in 2 gleich große Portionen teilen. Unter eine Hälfte das Kakaopulver und die übrige Milch rühren. Den Teig in die vorbereiteten Förmchen geben, dabei die Förmchen nicht zu voll füllen. Im heißen Ofen etwa 25 Min. backen. Herausnehmen und vollständig in der Form auskühlen lassen, dann vorsichtig stürzen. Nach Belieben mit Puderzucker bestäuben und servieren.

Tipp

Wer mag, kann die gebackenen Osterlämmchen nach Belieben noch mit geschmolzener Kuvertüre verzieren.