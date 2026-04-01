(Bild: Andreas Thomsen und Britta Grosche)

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Auf der NORDPFERD vom 10. bis 12. April nimmt jede*r Besucher*in Freude und Informationen rund um den Reitsport mit nach Hause. Lies in diesem Artikel, was sich auf der Messe erwartet und wie die Familie bei dem Event sparen kann.

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Ein umfangreiches Rahmenprogramm macht die drei Messetage zu einem kurzweiligen Event voller Impressionen: Shopping rund ums Pferd in der größtmöglichen Lösung – vielfältige, attraktive Messestände in den ausgebuchten Hallen und zwei lebhaften Außenbereichen bieten Neuheiten, Schnäppchen, Ausgefallenes und Besonderheiten. Das Tagesprogramm zeigt nonstop die Vielfalt im Pferdesport, und das auf hohem Niveau. Rassepräsentationen, Wettbewerbe, tolle Vereins- und Gruppendarbietungen sowie unterhaltsame, vielseitige Schaubilder laden zum Zuschauen ein. Seminare vermitteln wertvolles Wissen, in unterhaltsame Vorträge verpackt von ausgesuchten Referenten in zwei Bereichen: hochkarätige Information im offenen Vortragsbereich Halle 6 und Praxis-Demonstrationen im Equissenz-Ring im großen Zelt, Außenbereich Ost vor dem Forum. Themen sind u. a. Ausbildung und Reitweisen, Working Equitation, Gesunderhaltung von Pferden, Ernährung, Gebisse, Hufgesundheit und vieles mehr.

Erstmals: Kinder-Rabatt

Am Samstag und Sonntag erwartet dich die fantasievolle, brandneue Pferdetheater-Premiere „MYSTERY – der geheimnisvolle Traum“. Es geht um einen Vampir, den Neid und die Liebe. Neue Darsteller*innen ergänzen das Schauspieler-Ensemble, das dich spannend und unterhaltsam durch den Abend begleitet, und herausragende Reiter*innen mit 100 herrlichen Pferden zeigen beeindruckende Schaubilder – Glamour, Feuer, Live-Gesang und Lichteffekte inbegriffen. Diese Show gibt es nur zweimal live zu sehen! Und das Beste: Zum ersten Mal gibt es einen Kinder-Rabatt, um Familien den Besuch zu erleichtern.

10. bis 12. April Holstenhallen, Neumünster

Hier findest du weitere Infos und Tickets zur NORDPFERD!