Super stolz: Anna Zornsch (Mitte) hat mit „Label22“ etwas ganz Eigenes erschaffen. (Bild: Denis Tochilin / Made Memories)

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Seit 1986 ist dieses Haus in Kiel die erste Adresse für exklusive Haarkultur. Doch wer in diesen Tagen an dem geschichtsträchtigen Gebäude vorbeiläuft, dem wird sofort eine markante Veränderung ins Auge fallen: Das bekannte Schild von „Miss Lesley“ ist verschwunden.

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Das neue Schild hängt schon an der Villa, in der seit 1986 hochwertige Haarbehandlungen durchgeführt werden. Bereits 2022 hat Friseurmeisterin Anna Zornsch den Salon von Lesley Allen übernommen – mit großem Erbe, viel Leidenschaft und dem Ziel, eine eigene Marke zu formen.

Das Rebranding war für Anna der logische und ziemlich aufregende nächste Schritt. Weg vom „very British“-Konzept, mehr eigene Handschrift: Renovierung, eine klare Marke und die Entwicklung eigener Produkte. Im Salon arbeiten neun Teammitglieder an neun Plätzen, die sich spürbar Zeit für dich nehmen. Hier gehen Beratung, Entspannung und Wohlfühlambiente Hand in Hand.

Trends hat das Team im Blick, wichtiger sind ihnen jedoch Looks, die wirklich zu dir und deinem Alltag passen. Technisch ist Label22 breit aufgestellt: AirTouch, Balayage, Calligraphy Cut sowie moderne Schnitt- und Farbtechniken. Einen Termin fragst du bequem über die Website an und erhältst später sogar eine Terminerinnerung. Mehr dazu unter label22.de oder auf Instagram: @label22kiel