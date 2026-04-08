(Bild: Adobe Stock)

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Am 11. und 12. April wird es am Strand von Laboe wieder richtig bunt. Wenn der Wind mitspielt, wird der Strand zur bunten Bühne und der Himmel zum Hingucker. Frühling, frische Seeluft und ein Himmel voller Farben.

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Beim eintrittsfreien Drachenfest steigen am Kurstrand zwischen Schwimmhalle und Alter Lesehalle unzählige Drachen in die Luft – und sorgen für echtes Staunen bei Groß und Klein.

Von klassischen Drachen bis hin zu riesigen, fantasievollen Figuren ist alles dabei. Besonders beeindruckend sind die Großdrachen, die mit ihren leuchtenden Farben über dem Ostseestrand schweben. Wer selbst aktiv werden möchte, kann im eigenen Bereich den Drachen steigen lassen – oder sich vor Ort einfach einen besorgen.

Ein echtes Highlight ist – gutes Wetter vorausgesetzt – das Nachtfliegen am 11. April. Dann verwandelt sich der Himmel über Laboe in eine leuchtende Kulisse, wenn illuminierte Drachen durch die Dunkelheit gleiten. Perfekt für einen frühlingshaften Ausflug an die Förde.

11. und 12. April, ab 11 Uhr • Sportstrand Laboe