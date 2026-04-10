(Bild: Bay Kiel)

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Während offiziell nur vom MFG-5-Gelände die Rede ist, wächst im Kieler Norden die Unsicherheit: Könnten die Pläne der Bundeswehr auch zivile Bereiche am Plüschowhafen betreffen? Ein Blick auf die Einladung an die Zwischennutzer lässt Raum für Spekulationen.

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Die geopolitische Sicherheitslage sorgt für Bewegung im Kieler Norden. Wie aus einer aktuellen Einladung von Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer an die Zwischennutzer auf dem Gelände Holtenau Ost hervorgeht, liegen die Ergebnisse der monatelangen Verhandlungen mit der Bundeswehr nun vor. Was als Dialog über die Rückkehr des Militärs auf das ehemalige MFG-5-Areal begann, könnte weitaus größere Auswirkungen auf die Stadtentwicklung haben, als bisher öffentlich bekannt war.

Zwischennutzer in Sorge: Wer ist wirklich betroffen?

Die Einladung richtet sich an Akteure, die das Sanierungsgebiet Holtenau Ost seit Jahren mit Leben füllen. Doch die Formulierungen im Schreiben sind vage genug, um bei vielen Anrainern für Unruhe zu sorgen. Besonders der Plüschowhafen steht dabei im Fokus öffentlicher Beobachtung. Bereits im Mai 2025 thematisierten Fachmedien wie der „Tägliche Hafenbericht“ ein mögliches Interesse der Bundeswehr am Plüschowhafen als Basis für neue Kampfboote des Seebataillons.

Bisher gingen Beobachter davon aus, dass eine militärische Nutzung auf kleine Teilbereiche des Hafens begrenzt werden könnte, um die seit Anfang der 1990er Jahre bestehende zivile Nutzung – vom Wohnhafen und Segelsport bis zum maritimen Handwerk – nicht zu gefährden. Doch die nun angekündigte „Präsentation der Ergebnisse“ am 15. April lässt die Gerüchteküche brodeln. Betroffene Akteure sprechen von einer Atmosphäre der Ungewissheit, die wie ein Schatten über den ambitionierten Projekten am und auf dem Wasser liegt.

Informationsabend in der Halle 400: Stadt verspricht Aufklärung

Die Stadt Kiel betont in ihrem Schreiben, dass man sich der „unmittelbaren Betroffenheit“ der Akteure bewusst sei. Für den 15. April 2026 um 18:30 Uhr ist daher eine Informationsveranstaltung in der Halle 400 angesetzt, um die Ergebnisse des Standortdialogs vorzustellen. Parallel dazu sollen die Informationen ab Mittag online unter www.kiel.de/standortdialog abrufbar sein.

Ob der Plüschowhafen tatsächlich Teil der neuen Bundeswehr-Pläne ist oder ob es bei punktuellen Nutzungen bleibt, wird eine der zentralen Fragen des Abends sein. Für die maritime Kulturlandschaft in Holtenau Ost und Friedrichsort steht viel auf dem Spiel: Es geht um die Balance zwischen nationalen Sicherheitsinteressen und der mühsam aufgebauten soziokulturellen Identität eines ganzen Stadtteils.