(Bild: Andreas Lawen, Fotandi)

0

In der „Royal Albert Hall des Nordens” – besser bekannt als Holstenhalle in Neumünster – trifft die weltberühmte Band auf textsicheres, tanzfreudiges Publikum und begeistert mit einer musikalischen Zeitreise durch den Soul- und Disco-Funk der 80er Jahre.

Mit Hits wie „Celebration“, „Ladies’ Night“, „Get Down on it“ und „Fresh“ stürmte Kool & The Gang, ursprünglich aus New Jersey, die internationalen Charts der späten 1970er. Längst etablierte sich die Band als feste Größe in der Soul- und Disco-Funk-Szene der 80er. Dass es die Musiker irgendwann einmal von den großen Bühnen der Welt nach Neumünster verschlagen sollte, hielten Bandmitglieder und norddeutsche Fans gleichermaßen für unmöglich.

Neumünster: Eine unvergessliche Nacht

Und genau hier kommt das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ins Spiel, das einen Abend musikalischer Exzellenz auf die Beine stellte: „Bis gestern wusste die Band nicht, wo Neumünster liegt, aber sie sollen nie wieder vergessen, wie geil Neumünster ist.“ Mit diesen Worten beginnt ein Konzert, das in Herzen und Köpfen der Fans noch lange nachklingen soll. In den Holstenhallen, von SHMF-Intendant Dr. Christian Kuhnt aus gegebenem Anlass ehrfürchtig als „Royal Albert Hall des Nordens“ bezeichnet, herrscht schon vor Konzertbeginn elektrisierende Stimmung. Hits der 80er laufen im Hintergrund und das Publikum schwooft sich bereits warm. Schnell steht fest: Trotz vorhandener Sitzplätze wird das Konzert wohl eher eine ausgelassene Tanzveranstaltung werden.

Ein Hit nach dem anderen

Kaum betritt die Band die Bühne, beginnt ein musikalischer Exkurs durch ihre weltberühmte Hitliste. Von Anfang an hält es niemanden mehr auf den Plätzen. Es wird getanzt, gegrooved und gesungen – Die Holstenhallen verwandeln sich an diesem Abend in eine Diskothek der Superlative. Brillante Soli auf Saxophon, Trompete, Gitarre und Posaune begeistern das Publikum und nehmen es mit auf eine musikalische Zeitreise. Mit von der Partie ist auch Robert „Kool” Bell, Gründungsmitglied und Namensgeber der Band. Der 73-Jährige überzeugt nicht nur mit heißen Rhythmen, sondern gibt auch – zur Freude eingefleischter Fans – eine kurze Historie der Band zum Besten.

Kool war's!

Nach knapp einer Stunde und 50 Minuten sowie einer mitreißenden Zugabe mit „Celebration“ findet das rundum gelungene Konzert sein Ende. Die Erinnerung an diesen funkigen Abend in Neumünster bleibt vor allem eines: einzigartig. Weitere Informationen zum Programm des Schleswig-Holstein Musik Festivals sowie Tickets sind hier zu finden.