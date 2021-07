(Bild: ololos / E+ / Getty Images)

Einen fernen Planeten innerhalb einer Stunde vor einer Klimakrise zu bewahren klingt vermutlich unmöglich. Aber in einem Escape Game sollte es kein Problem sein. Wer kann es schaffen?

Das mobile Educational Escape Game BioEconomy Now! startet am 12. Juli seine Deutschlandtour in Science Centern und auf Festivals. Vom 15. bis zum 18. Juli ist BioEconomy Now! beim Kiel. Kultur. Village. auf dem Gelände der lille Brauerei zu Gast und kann kostenlos gespielt werden.

In dem Escape Game schlüpfen Spielende in die Rolle von Agent*innen der Undercover-Aktion “BioEconomy Now!”. Mithilfe der Umstellung auf eine biobasierte und nachhaltige Wirtschaftsweise versuchen sie, den fiktiven Planeten Horizon vor Umweltzerstörung und Ressourcenausbeutung durch den mächtigen Alpha Rat zu retten. Dazu lösen sie im Team Rätsel und müssen Umwelt, Wirtschaft und Bevölkerung von Horizon berücksichtigen.

Das Spiel richtet sich an alle Interessierten ab zehn Jahren und kann alleine oder in Teams von zwei bis acht Personen gespielt werden. Die Dauer beträgt ca. 60 Minuten.



BioEconomy Now! ist ein gemeinsames Projekt von Wissenschaft im Dialog (WiD) und dem Haus der Wissenschaft Braunschweig und wird im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020|21 – Bioökonomie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Bei dem Escape Game handelt es sich nicht um einen geschlossenen Raum, sodass die geltenden Abstandsregeln zwischen den Spieler*innen eingehalten werden können. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen und die AHA-Regeln. Slots können kostenlos unter bioeconomy-now.eventbrite.de reserviert werden.