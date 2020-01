Axel Niesing (Geschäftsführer der Anton Willer GmbH & Co KG), Oberbürgermeistert Ulf Kämpfer, Horst Seide (Biogasanlagenbetreiber) und Norbert Worth (klimaneutrale Mobilität in Kiel, v. l.) eröffnen die erste CNG-Tankstelle in Kiel



2

Horst Seide schiebt mit seinem Unternehmen Kraft&Stoff GmbH & Co. KG die Expansion einer umweltverträglichen und damit zukunftsfähigen Mobilität seit Jahren kräftig mit an. Anton Willer ist die erste Tankstelle in Kiel und Umgebung, wo der Kraftstoff aus Biomethan erhältlich ist.

Bereits 2011 eröffnete der Energiewirt aus dem Wendland die erste eigene Station in Dannenberg, an der das Compressed Natural Gas (CNG) getankt werden kann. Mittlerweile hat Seide CNG-Tankstellen in ganz Norddeutschland. Mit der Umstellung seiner heute 12 CNG-Stationen auf 100 Prozent BioCNG pünktlich zum Jahresauftakt 2020 setzt Horst Seide erneut ein klares Zeichen für das riesige Potenzial dieses umweltschonenden Kraftstoffs für eine nachhaltige Mobilität.

Axel Niesing (Geschäftsführer der Anton Willer GmbH & Co KG), Oberbürgermeistert Ulf Kämpfer, Horst Seide (Biogasanlagenbetreiber) und Norbert Worth (klimaneutrale Mobilität in Kiel, v. l.) eröffnen die erste CNG-Tankstelle in Kiel

„Wir beliefern unsere CNG-Tankstellen teils mit selbsterzeugtem Biomethan, kaufen aber auch Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen aus der Zuckerrübenverarbeitung aus einer großen Biogasanlage in Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald hinzu“, sagt Horst Seide. Das ausgewiesene Biomethan habe ein CO2-Reduktionspotential von knapp 90 Prozent. Davon profitiere nicht nur die Umwelt, sondern auch der Endverbraucher, denn dieser sei damit von der künftigen CO2-Bepreisung weitaus weniger betroffen als andere Autofahrer.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Energiewirt auch für seine künftigen CNG-Auto-Kunden etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Diese erhalten nämlich seit dem 1. Januar 2020 bei der Anschaffung von neuen CNG-Autos und -Vorführwagen von ihm ein Tankguthaben im Wert von 250 Euro oder einen Tankgutschein gegen Anbringung eines Aufklebers am jeweiligen Standort. Axel Niesing, Geschäftsführer der Anton Willer GmbH & Co KG, ist von der Umstellung auf 100 Prozent BioCNG rundherum begeistert: „Wir gratulieren Horst Seide ganz herzlich zu seiner Entscheidung, seine bis dato 12 CNG-Stationen und damit auch unsere CNG-Tankstelle hier in Kiel vollständig auf Bio-Methan umzustellen. Damit sind wir die erste BioCNG-Tankstelle in der Region.“

Fotos: Lennart Lizarzarburu