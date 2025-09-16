(Bild: KrisenFest Festival)

Fühlst du dich oft ausgelaugt – viel To-do, wenig Antrieb? Du bist nicht allein. Sicher kennst du auch Menschen, die den ganzen Tag jammern: über Wirtschaftskrise, Kriege, den Job, andere Menschen oder das Loch im Donut. Dabei bietet uns die aktuelle Zeit nie da gewesene Chancen und Möglichkeiten. Und wenn es das Kaloriensparen dank des Lochs im Donut ist. Lass dich am besten gar nicht auf die Mentalität solcher Typen ein, um zu verhindern, selbst in diese Krisenstimmung zu verfallen. Um KrisenFest und resilient zu HANDeln, brauchen wir das richtige Mindset.

KrisenFest Festival am 30. September

Am 30. September wird die Halle 400 zum Heimathafen für gute Ideen. Beim KrisenFest Festival triffst du Spiegel Bestseller Autor*innen und Top100 Speaker*innen wie Greta Silver, Regina Först, Joey Kelly, Peter Brandl, Ralph Goldschmidt, Matthias Herzog – und viele andere. Ein Tag, der gut tut: Resilienz, Klarheit und KI-Shortcuts für weniger Gegenwind im Alltag.

Ein paar Impressionen zum Event findest du auch im Aftermovie www.youtube.com/@Learn4LifeGermany

Warum das jetzt gut tut

Viele spüren gerade Flaute im Antrieb: erschöpft, niedergeschlagen, „ich komm’ nicht in die Pötte“. Manchmal wirkt alles wie Dünung: viel Bewegung, aber kein Vorankommen. Das KrisenFest holt dich da ab: verständlich, nahbar – mit kleinen Schritten, die heute schon helfen.

Mit an Bord: starke Stimmen, echte Storys:

● Greta Silver – Lebensfreude, Mut & neue Perspektiven, wenn’s wellig wird.

● Regina Först – Wertschätzung, Wirkung & Klarheit in Beziehungen und

Führung.

● Joey Kelly – Fokus & Disziplin: Kurs halten bei Gegenwind.

● Peter Brandl – Entscheidungen & Fehlerkultur aus dem Cockpit.

● Ralph Goldschmidt – Energie, Motivation & „Dranbleiben“ ohne Druck.

● Matthias Herzog – Mental Health, Klarheit & Routinen für den Alltag.

● Kassian Alexander Goukassian & Benjamin Haben?? - KI …

…und weitere Referent*innen mit praxistauglichen Impulsen.

Resilienz × KI – dein Rückenwind

Beim KrisenFest erlebst du Tipps aus der gelebten Praxis und digitalen Welt zum Mitnehmen und übst, wie aus guten Vorsätzen gute Routinen werden. So bleibt am Ende des Tages mehr Zeit für das, was dir wichtig ist.

Was du mitnimmst

● Entlastung: einfache Tools & kleine Routinen für mehr Ruhe im Kopf.

● Klarheit: bessere Entscheidungen – privat, im Team, im Sport.

● Energie: Strategien, die dich tragen, wenn’s mal schaukelig wird.

● KI-Shortcuts: kleine Abkürzungen mit großer Wirkung im Alltag.

Für wen ist das?

● Für Menschen, die gerade viel jonglieren: Familie, Job, Ehrenamt. Für alle, die sagen: „Ich will wieder Wind in den Segeln.“

● Schüler*innen, Studierende und Azubis sind kostenfrei dabei – HERZlich willkommen!

Mehr unter Event.KrisenFest-L4L.com

Gewinnspiel: 11×2 Tickets + eBook für alle

Zu gewinnen gibt es 11×2 Tickets fürs KrisenFest.

Dein Goodie: Alle, die mitmachen, erhalten das eBook „KrisenFest“ geschenkt.

So geht’s: Kurzmail an Support@Learn4Life-Edition.com mit Betreff

„KrisenFest Gewinnspiel“ und 1–2 Sätzen: Warum willst du dir Rückenwind

holen?

Einsendeschluss: 21.09.2025, 23:59 Uhr. (Daten nur zur Gewinnspiel-Abwicklung.)

Termin & Tickets

30.09.2025 · 9 bis 17 Uhr · Halle 400 – Kiel ·

Infos & Buchung: Event.KrisenFest-L4L.com