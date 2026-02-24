(Bild: Adobe Stock)

Es wird wieder gekrochen statt gefahren: Ab dem 24. Februar wird der Meimersdorfer Weg am Schulensee für mehrere Wochen gesperrt – weil Erdkröten auf dem Weg zu ihrem Laichgebiet sind. Aber für wie lange?

Wenn es nach dem Frost das erste Mal länger regnet, beginnt in Kiel ein ganz besonderes Naturschauspiel: Die Erdkröten machen sich auf Wanderschaft. In diesem Jahr sogar etwas früher als im Vorjahr.

Ziel Schulensee: Warum die Straße gesperrt wird

Ihr Ziel ist der Schulensee. Von ihren Lebensräumen rund um den Hof Petersburg aus überqueren sie den Meimersdorfer Weg, um dort zu laichen. Damit sie diese Reise sicher antreten können, wird die Straße ab Dienstag, 24. Februar, voraussichtlich für rund acht Wochen für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Diese Einschränkungen gelten für Autofahrer*innen

Autos müssen in dieser Zeit Umwege in Kauf nehmen. Von der L 318 (Neue Hamburger Straße) aus sind nur die Grundstücke bis zur Poppenbrügger Au erreichbar. Von der Hamburger Chaussee bleibt der Meimersdorfer Weg lediglich bis zur Abzweigung Hof Petersburg befahrbar. Der Postillionweg sowie der Hof Petersburg selbst sind weiterhin ohne Einschränkungen zugänglich.

Radfahrer*innen dürfen die Strecke zwar weiterhin nutzen, sollten jedoch besonders aufmerksam sein – denn die Tiere sind vor allem in den Abend- und Nachtstunden unterwegs.

Im Sommer wird erneut gesperrt

Wie lange die Sperrung tatsächlich dauert, hängt vom Wetter ab. Fest steht jedoch: Im Sommer treten die Erdkröten den Rückweg vom Schulensee zu ihren angestammten Lebensräumen an. Dann wird der Meimersdorfer Weg erneut gesperrt.

Für Autofahrer*innen bedeutet das Geduld – für die Erdkröten aber ist es überlebenswichtig. Und für Kiel ein kleines, jährliches Naturwunder direkt vor der Haustür.