Kim (rechts) kümmert sich um Technik und das Design im Onlinebereich, Thorben um Außendienst und Kund*innenkontakt. An den Projekten im Video- und Livestreamingbereich arbeiten sie gemeinsam. (Bild: KüsteMedia)

Das viele Equipment kam nach und nach in den Bestand von Küstemedia und wird immer weiter ausgebaut. (Bild: KüsteMedia)

Kim Kühne und Thorben Steen gründeten mit KüsteMedia eine Werbeagentur, die inzwischen in ganz Deutschland Erfolge feiert. Mit uns haben sie über Online-Trends, Livestream und Friesenpferde gesprochen.

KIELerleben: Woher kennt ihr euch?

Thorben Steen: Wir kennen uns seit der Schulzeit, dort hatten wir einen ähnlichen Freundeskreis und sind in derselben Gegend aufgewachsen. So kam eins zum anderen und im Laufe der Jahre entstand eine enge Freundschaft.

Wie kam es zur Gründung von KüsteMedia?

Kim hat seine Ausbildung zum Mediengestalter Digital/Print vor sechs Jahren in einem kleinen, aber innovativen Verlag in Ostholstein gemacht. Dort standen digitale Medien (Shops, Blogs und Onlinemagazine) ganz weit oben. Aber auch ein Fachmagazin für Pferde im Printbereich gehörte zum Tagesgeschäft. Zunächst war geplant, dort zu bleiben, um den Verlag um die Sparte „Video“ und „SEO“ zu erweitern. Allerdings entschied man sich dagegen, da für diese Sparte hohe Investitionen und mehr Mitarbeitende erforderlich gewesen wären. Also entschied Kim sich, zunächst in einer weiteren Agentur umfangreichere Kenntnisse zu sammeln. Nach zwei Jahren war klar, dass man seine eigenen Ideen nur umsetzen kann, wenn man sich in die Selbstständigkeit stürzt und seinen Ideen freien Lauf lässt.

Was genau bietet ihr an?

Digitale Medien aller Art und Printmedien – zusammen mit erfahrenen Kooperationspartner*innen. Unser Hauptgeschäft sind definitiv Onlineshops und Firmenpräsenzen im Web. Das deckt rund 70 Prozent unseres Tagesgeschäfts ab. Corona hat sicher dazu beigetragen, dass dieses Geschäftsfeld derzeit so hoch im Kurs steht. Die Unternehmen haben begriffen, dass ein Ladengeschäft allein nicht mehr den Erfolg bringt wie vor zehn Jahren! Auch was die Art der Werbung angeht, wird sich in den kommenden Jahren vieles ändern. Werbung wird persönlich(er)! Und da sind wir dann schon bei unserer zweitstärksten Geschäftswelt – Video und Livestreaming.

Was ist Livestreaming überhaupt?

Livestreaming ist klar die Zukunft. Streaming-TV ist alltäglich geworden, YouTube ist inzwischen ein „Fernsehkanal“, auf vielen TV-Fernbedienungen gibt‘ einen eigenen Knopf! Da Kim in seiner Ausbildung mit Friesenpferden im Rahmen der Fachzeitschrift in Berührung kam, hat sich hier ein tolles Projekt ergeben, das wir seit einigen Jahren schon betreuen dürfen: Wir streamen live die Zuchtschauen eines Friesenpferdezuchtverbands – aus den verschiedensten Regionen Deutschlands. Vielerorts ist Internetgeschwindigkeit ein Fremdwort. Wir haben das in den vergangenen Jahren allerdings soweit entwickelt, dass wir selbst vom „wildesten Acker“ direkt in YouTube und alle anderen Kanäle live streamen können. Das Gleiche konnten wir für Holstein-Kiel realisieren.

Das viele Equipment kam nach und nach in den Bestand von Küstemedia und wird immer weiter ausgebaut. (Bild: KüsteMedia)

Als Stadien leer bleiben mussten, konnten wir die Spiele live über YouTube senden. Die vielen tausend Zuschauer*innen freuten sich über die Streaming-Variante und der Verein konnte seine Fans glücklich machen. Gleichzeitig erkannte man mögliche Wege, weitere Werbung auch „nach Corona“ sinnvoll in den einzelnen Übertragungen zu platzieren, um so weitere Sponsor*innen zu gewinnen.

Worauf legt ihr euren Fokus?

Wir wollen, dass unsere Kund*innen wieder- kommen! Wenn wir marketingtechnisch für Kund*innen etwas bewirken können und entsprechend beraten, haben wir beste Voraussetzungen für eine lange, geschäftliche Partnerschaft geschaffen. Wenn mit der neuen Internetseite, dem Onlineshop oder den Produktvideos die Veränderungen sichtbar und neue Umsätze generiert werden, sagen Kund*innen: „Das machen wir weiter so“ oder „Das bauen wir weiter aus.” Ein schlechter Onlineshop beispielsweise wird nur für wenige Sekunden besucht, denn es gibt ja noch viele andere, die schicker und übersichtlicher sind. Wir arbeiten daran, dass Interessent*innen länger als ein paar Sekunden auf einer Internetseite bleiben. Denn je länger die Verweildauer, desto höher die Chance, Verkäufe zu generieren.

Welche Online-Trends seht ihr aktuell ganz oben?

Ein absoluter Dauertrend ist personalisierte Werbung. Onlinedienste wie Google und META (Facebook, Instagram, Snapchat) werden von Tag zu Tag raffinierter. Wir sehen die sozialen Medien ganz vorne! Es zeigt sich immer wieder, dass diese Plattformen neue Marketingmodelle ermöglichen können, welche unfassbar erfolgreiche Projekte mit sich bringen. Wie zum Beispiel das Funnelmarketing, welches durch diese Plattformen sein volles Potenzial entfalten konnte. Egal ob YouTube, TikTok, Instagram, Facebook oder Twitch: Sie alle bieten großartiges Potenzial, neue Wege im Bereich Marketing zu ebnen.

Was wünscht ihr euch für eure Zukunft?

Wir wünschen uns Kund*innen, die nicht beratungsresistent, sondern offen für neue Wege und Märkte sind, um mit uns auf Dauer erfolgreich zu sein. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir beratend zur Seite stehen können und von unseren Kund*innen auf weitere Ideen hingewiesen werden. Daran wachsen wir am meisten …

Wer nun auch neugierig geworden ist, erreicht Thorben und Kim mit allen Infos auf www.kuestemedia.de oder ruft am besten gleich an unter (0176) 57 94 24 38.