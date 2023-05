KIELerleben-Praktikantin Maya hält das coole Design für einen echten Blickfang (Bild: Finja Thiede)

0

Sportjunkies aufgepasst! Im Küstenrad E-Bike Store Kiel erhältst du aktuell das Urban Bike 257 AMP AL One der Marke BMC reduziert als E-Bike des Monats.

Das bedeutet im Klartext: Noch bis zum 30. Juni winken 15 Prozent Rabatt auf den Kauf des schicken E-Bikes! Es lohnt sich, denn BMC vereint höchste Qualität, einzigartiges Design und ist vor allem auf die Ansprüche sportlich aktiver Menschen ausgelegt. Letzteres rührt vom Heimatland des Herstellers her: Da es in der Schweiz viel bergauf und bergab geht, meistern die E-Bikes optimal jene Strecken. Aber wär doch gelacht, wenn wir in Schleswig-Holstein nicht auch die eine oder andere actionreiche Route finden! Siehst du genauso? Dann schau im Store vorbei und hol dir dein eigenes Modell. Das Team Küstenrad nimmt sich ausreichend Zeit für dich, vermisst dich für eine perfekte Radeinstellung und präsentiert dir eine Vielzahl an E-Bikes, E-Lastenräder und Falträder in einem tollen Showroom in Kiel. Natürlich darfst du dein Wunschmodell auch erst einmal auf eine Probefahrt entführen.