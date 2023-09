(Bild: Adobe Stock)

0

Nach einer 4-jährigen Pause freuen wir uns riesig, den Kieler Kultur-Rausch endlich wieder zum Leben zu erwecken und vom 14. Oktober bis Samstag, 11. November 2023 im vollen Umfang präsentieren zu können!

Seit 1999 hat es sich der Kultur-Rausch zur Aufgabe gemacht, auf das breite kulturelle Angebot der teilnehmenden Veranstaltungshäuser gezielt aufmerksam zu machen, die Zusammenarbeit untereinander zu fördern, sich auszutauschen, Sponsoren für die Kultur zu begeistern, gemeinsam aktiv zu werden, was in den heutigen Zeiten wichtiger denn je geworden ist. So bekommt der Kultur-Rausch seit jeher die Highlights der Kieler Kultur direkt von den Veranstaltern und bietet dadurch in vier Kultur-Rausch-Wochen ein Programm aus Livemusik, Kleinkunst, Lesungen, DJ-Culture und Tanzveranstaltungen an, welches wirklich aus allererster Hand empfohlen wird.

Alle Clubs und Bus-Shuttle für 10 Euro

Zudem wird wie gehabt die Nacht der Clubs die Kultur-Rausch-Wochen eröffnen. Am Samstag, 14. Oktober 2023 startet wieder die große Erkundungstour durch das nächtliche Kulturleben der Landeshauptstadt Kiel und ist die beste Gelegenheit, die Kieler Clubs und Veranstaltungshäuser an einem Abend kennenzulernen. Mit einem Eintrittspreis von 10 Euro, der bei einem der teilnehmenden Veranstalter einmalig zu entrichten ist, können dann alle Gäste kostenlos mit dem Shuttle-Bus sowie mit den Rädern von der SprottenFlotte von Ort zu Ort fahren und sich von dem abwechslungsreichen Angebot überzeugen.

Alle Infos findest du auf der Website von Kultur Rausch!