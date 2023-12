(Bild: Tom Hirschmann)

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und legt in Sachen Kultur und Unterhaltung einen Schlussspurt hin, der sich sehen lassen kann. Hier sind einige Veranstaltungen für dich zusammengefasst, die du nicht verpassen solltest!

Kieler Weihnachtssingen

22. Dezember, 20 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Es ist das größte Gesangsevent des Jahres: Gemeinsam mit Niels Schröder und seiner zehnköpfigen Live-Band singen sich Kielerinnen und Kieler aller Generationen durch traditionelle und moderne Weihnachtslieder und stimmen sich miteinander und stimmgewaltig auf die Festtage ein. Die Texte werden zum Mitlesen auf großen Leinwänden eingeblendet. Voraussetzungen gibt es keine. Singen können muss man nicht. Nur Spaß am Singen, den muss man mitbringen. Den Rest macht die Masse: Mehrere tausend Stimmen verschmelzen zu einem beeindruckenden Klangerlebnis mit Gänsehautgarantie und jeder Menge Weihnachtsstimmung.

Best of Musicals

27. Dezember • Theater in der Stadthalle, Neumünster

Herausragende Darsteller*innen mit kraftvollen Stimmen verzaubern die Zuschauer*innen mit den erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktion. Mit schillernden Kostümen, schauspielerischem Talent, einem Tanzensemble der Spitzenklasse und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept entführt das Team von Best of Musicals in die bunte Traumwelt von 50 Jahren Musicalgeschichte. Ein unvergesslicher Abend mit einem Mix aus gefühlvollen Balladen und rockigen Hits in deutscher Sprache lädt alle Altersgruppen zum Erleben und Genießen ein.

Once Opon a Time

28. Dezember, 20 Uhr • Maritim Backbord Bar, Kiel

Kiel, im August 1972. Die ehemalige Spiritual-Politesse Lola Flöhr hat es nicht leicht. Seitdem die alleinerziehende Mutter den Schritt in die Selbständigkeit als „Geisterschnüfflerin“ gewagt hat, ist das Leben alles andere als ein Zuckerschlecken. Was nutzt ihr da das Diplom als erste offizielle vatikangeprüfte Exorzistin? In ihrem „Büro“, der urigen Kneipe „Oma Plüsch“ Ecke Sternstraße/Jungfernstieg, empfängt sie ihre seltenen Klienten, um ihnen bei ihren Problemen mit den Mächten der Finsternis zu helfen. Ein Horror-Thriller-Live-Hörspiel von Jens Raschke & DeichArt.

The Baltic Scots

29. Dezember • Lutterbeker, Lutterbek

The Baltic Scots erobern mit singenden Pipes, marschierenden Drums, drückendem Bass und schmatzender Gitarre stilecht in Kilts die Bühne. Aus der Lebensfreude des Scottish Folk, der Rauheit des Rock ‘n‘ Roll und der Sehnsucht nach der endlosen Weite der Highlands destillieren sie besten Celtic Folk Rock = SchottenRock. In den vergangenen drei Jahrzehnten waren sie in zahlreichen anderen Bands und Projekten unterwegs, so auch in der Vorgänger-Ban Get Wet, deren Erbe sie gemeinsam angetreten haben. Ihre Eigenkompositionen gehen mit hundertprozentiger Ohrwurmqualität direkt ins Blut und bringen so jeden Schuppen zum Trinken, Feiern, Kochen.

NY Gospel Stars

29. Dezember, 20 Uhr • Kolosseum, Lübeck

Die New York Gospel Stars kehren mit ihrer mitreißenden Deutschlandtournee zurück und bringen wieder einmal die unvergleichliche Energie des Gospel nach Lübeck. Seit über 15 Jahren auf der Bühne, stehen sie für eine Performance, die so dynamisch und vielfältig wie New York City selbst ist. Ihre Darbietungen vereinen traditionelle Gospelmelodien mit modernen Klängen, begleitet von Piano und Schlagzeug, und schaffen ein intensives Erlebnis für die ganze Familie.

Bekannt für ihre kraftvollen Stimmen und tiefgreifenden Interpretationen von Klassikern wie „Walk in Jerusalem“, versprechen die Gospel Stars einen Abend voller Emotion und Spiritualität. Sie verstehen es meisterhaft, universelle Botschaften von Liebe, Hoffnung und Stärke zu vermitteln, die über sprachliche Grenzen hinausreichen.

Schwitzende Männer 2

31. Dezember, 18 Uhr • KulturForum, Kiel

Sie schwitzen wieder! Pünktlich zur Volljährigkeit ihres Erfolgsstücks „Schwitzende Männer im Schuhgeschäft", wagt

DeichArt das Unmögliche und versucht sich an einem zweiten Teil. Unter der bewährten Regie von Anne Spaeter erwartet dich: mehr Drama. Mehr Chaos. Mehr Schweiß. Und Musik. Karten und Infos gibt es unter www.theater-kiel.de oder an der Abendkasse im Schauspielhaus 60 Minuten vor Spielbeginn, ab 17 Euro.