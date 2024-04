Für Kieler Kumpir-Fans hat das Warten ein Ende: Die beliebte Kartoffelspeise ist zurück in der Gutenbergstraße. (Bild: fm Regional)

Die Kieler Imbiss-Szene hat Grund zur Vorfreude: Nach einer wohlbedachten Pause taucht Kumpir Kult auf der kulinarischen Stadtkarte Kiels auf. Hat der Imbiss die Qualität des Kartoffelgerichts aufrecht erhalten?

Nach einer längeren Auszeit kehrt der beliebte Imbiss „Kumpir Kult“ mit seinen mediterran inspirierten Ofenkartoffeln zurück ins gastronomische Herz Kiels. Die Wiedereröffnung in den ehemaligen Räumlichkeiten des Café Godot in der Gutenbergstraße 18 fand am 12. April statt – zur Freude vieler Stammgäste sowie Neugieriger, die auf der Suche nach einer kulinarischen Neuentdeckung sind.

Erster Eindruck: mehr Sitzplätze für Gäste

Beim Betreten des frisch eröffneten Ladens umfängt mich sofort die lockere und freundliche Atmosphäre, die der neue Standort ausstrahlt. Im Vergleich zum ursprünglichen Imbiss wirkt es hier weitläufiger; es gibt spürbar mehr Raum für die Gäste. Während ich einen Platz suche, lässt mich der Anblick der Küche innehalten – die Zutatenvielfalt ist beeindruckend. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, um eine traditionelle Ofenkartoffel in ein wahres Geschmackserlebnis zu verwandeln.

Wermutstropfen bei Kumpir Kult: ausschließlich Barzahlung

Ich entscheide mich für eine Kumpir mit einer bunten Mischung aus frischem Gemüse, gekrönt von einer herzhaften Sauce. Die Soßenauswahl ist reichhaltig und verspricht, jede Kumpir zu einem individuellen Genuss zu machen. Ein kleiner Wermutstropfen für Freunde des bargeldlosen Zahlens: Aktuell ist nur Barzahlung möglich, aber das tut meinem Geschmackserlebnis keinen Abbruch. Die Kumpir ist ein Traum: Außen knusprig gebacken, innen herrlich fluffig und mit Zutaten verfeinert, die in ihrer Frische und Qualität überzeugen.

Unkompliziert und sympathisch

Bülent Senem und Semra Aydin, die Inhaber von „Kumpir Kult“, haben sich das Ziel gesetzt, die Kieler Gastronomieszene mit ihren speziell zubereiteten Ofenkartoffeln zu bereichern. Die Gerichte vereinen traditionelles mediterranes Essen mit dem schnellen, unkomplizierten Charakter eines Imbisses. Die Neueröffnung ist nicht nur ein Gewinn für Freunde des gepflegten Fast Foods, sondern auch für diejenigen, die Wert auf frische und vielfältige Zutaten legen. Mit neuem Elan und bewährten Rezepten ist „Kumpir Kult“ bereit, Kiel erneut zu erobern.