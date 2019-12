0

Am Dienstag, 10. Dezember 2019 eröffnet im Pop-Up-Pavillons am Alten Markt eine neue Ausstellung

Die Künstlergruppe Kunst & Bündig traf sich im Januar 2017 das erste Mal. Vier Wochen später lud die Gruppe zu einer ersten „Guerilla“-Ausstellung – das heißt morgens rein, abends raus – in einem leerstehenden Laden ein. Seitdem hat sich die Gruppe auf 12 feste Mitglieder vergrößert.

Den Kern der Gruppe bilden Kunstschaffende aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Fotografie, die Werke in einer großen Bandbreite zeigen. Bei mittlerweile insgesamt 25 Ausstellungen in Kiel, Neumünster, Lübeck, Wyk/Föhr und Bordesholm sowie in der sechs Monate lang betriebenen Galerie in Neumünster durften sie etwa 25.000 interessierte Besucher begrüßen.

Vom 10. bis zum 28. Dezember gastiert die Künstlergruppe mit ihren Werken im Pop-Up-Pavillon am Alten Markt in der Kieler Altstadt. Gemeinsam möchten das Referat für Kreative Stadt der Landeshauptstadt Kiel und Kiel-Marketing e.V. die heimische Kreativszene fördern und die Altstadt mit kunstvollem Leben füllen. Die Vernissage findet am 10. Dezember von 17 bis 20 Uhr statt. Freut euch auf eine bunte Mischung großer und kleiner Gemälde. Für Gespräche sind die Künstler immer vor Ort. Ein besonderes Highlight: Live-Präsentationen von Malerei und Holzsägearbeiten sind geplant.

Weitere Öffnungszeiten bis zum 28. Dezember:

Montag bis Freitag >> 12 bis 18 Uhr

Samstag >> 11 bis 15 Uhr

am 24.12.2019 geschlossen

Adresse: Am Alten Markt, 24103 Kiel