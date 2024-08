Judith Born stellte im vergangenen Jahr während der Kunstmeile im CITTI-PARK ihre Kunst aus.

0

Die 25. KUNSTMEILE Kiel präsentiert im September 2024 ihre Gruppenausstellung im CITTI-PARK Kiel. Die Künstler*innen aus dem Echten Norden zeigen hierbei vom 1. bis 30. September eine breite Palette an Kunstwerken, die die Vielfalt und Talente der lokalen Kunstszene repräsentieren.

Während des gesamten Septembers haben Besucher*innen die Möglichkeit, Werke in den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie und Grafik einfach beim Einkaufsbummel zu entdecken. Die Ausstellung bietet einen Einblick in die künstlerischen Visionen und Inspirationen der KUNSTMEILE Kiel und zeigt die Leidenschaft und Kreativität der Norddeutschen Künstler*innen. Die KUNSTMEILE KIEL ist eine Gemeinschaft engagierter Künstler*innen, die sich dem Ziel verschrieben haben, die Kunstszene in Kiel zu bereichern. Diese Gruppenausstellung ist eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt der Kunst im öffentlichen Raum zu erleben.

Eröffnet wird die KUNSTMEILE Kiel mit einer großen Vernissage am Freitag, 6. September um 17 Uhr im CITTI-PARK Kiel. Auch wird es wieder die Möglichkeit geben, die gespendeten Kunstwerke zu ersteigern. Der Erlös dieser Auktion geht wie jedes Jahr vollständig an das Mädchenhaus Kiel.

Die Ausstellung ist täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr im CITTI-PARK Kiel, Mühlendamm 1, 24113 Kiel, zu sehen. Der Eintritt ist frei.