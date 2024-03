0

Hey Kiel! Holt eure Badehosen und Bikinis raus – es ist wieder Zeit für das legendäre Anbaden in der Kieler Förde! Am Sonntag, den 24. März 2024, startet die Bade-Saison mit einem Riesenspaß, und ihr seid alle eingeladen!

Mit 5°C ist das Wasser zwar superfrisch, aber das macht den Spaß doch erst richtig knackig, oder? Erlebt den Spaß am Seebad Düsternbrook direkt auf der Kiellinie. Wir treffen uns alle um 11:30 Uhr und machen uns gemeinsam warm. Ja, richtig gehört – KMTV sorgt mit einem fetzigen Warm-up dafür, dass kein Zeh vor Kälte zittert!

Und dann, um 12:30 Uhr, geht’s ab ins Wasser! Die Wasserwacht Kiel ist natürlich mit dabei und passt auf, dass alles glatt läuft. Aber es geht nicht nur ums Schwimmen! Die Lights Cheerleader von Holstein Kiel bringen Stimmung und Cheer, dass ihr gar nicht merkt, wie frisch es ist.

Nach dem Sprung ins kühle Nass könnt ihr euch mit einem kostenlosen Heißgetränk aufwärmen und im Jante SaunaBus chillen. Klingt das nicht nach dem perfekten Sonntag?

Gewinne warten beim Anbaden 2024 auf euch!

Und weil wir in Kiel mehr können als nur schwimmen, warten auf euch Überraschungen und Preise. Dreht das Glücksrad beim KIELGUTSCHEIN und informiert euch bei SUPflow über coole Kurse.

Für die tapferen Anbadenden gibt’s Preise für „Das coolste Kind“, „Die beste Verkleidung“ und „Die größte Gruppe“. Also, schnappt euch eure Freunde und zeigt, was ihr draufhabt!

Also, wir sehen uns am Sonntag – seid dabei und startet mit uns und ganz Kiel in eine super Badesaison 2024!