Sonne, Strand und Sport – wenn das nach deinem perfekten Sommer klingt, dann aufgepasst! Kiels Ferienpassprogramm ist der Schlüssel zu einem abenteuerreichen Sommer für alle Kids und Teens in der Stadt.

Ob beim Basketball werfen, Surfen auf den Wellen oder beim Entdecken des Bauernhoflebens, dieses Programm lässt keine Wünsche offen. Seit Mai können die Pässe online gesichert werden, und zwar fleißig! Aber keine Sorge, für die Spätentschlossenen unter euch gibt es immer noch freie Plätze zu ergattern.

Wo finde ich mein Sommerhighlight?

Einfach unter kiel.de/ferienpass vorbeischauen und durch das vielfältige Angebot stöbern. Für jedes Alter ab sechs Jahren ist etwas dabei. Ob du nun die kreative Ader beim Zeichnen ausleben oder bei einem Musicalworkshop die Bühne erobern willst – schnapp dir schnell einen der letzten Plätze!

Easy Booking: So sichert ihr euch den Ferienpass

Mit der Anmeldung zu einem der coolen Events oder Workshops ist der Ferienpass automatisch euer! Die Buchung ist ratzfatz erledigt und die Teilnahme an der gewünschten Aktivität gesichert. Falls du Unterstützung brauchst, steht dir das Ferienpassbüro gerne zur Seite. Vereinbare einfach einen Termin via E-Mail an Ferienpass@kiel.de oder ruf unter (0431) 901‑2938 bzw. 901-2939 an.

Ein Pass, ein Preis, jede Menge Spaß!

Für nur 5 Euro erhalten Kieler Kids den Jahrespass und damit Zugang zu Aktivitäten in allen Ferien. Besitzer*innen einer Kielkarte zahlen nichts für den Pass selbst und bekommen obendrein 15 Euro Zuschuss für weitere Ferienaktionen. Dieser kann auch beim Kauf des KVG-Sommerferientickets angerechnet werden, das dann statt 44 Euro nur schlappe 29 Euro kostet.

Falls du nicht aus Kiel kommst, ist der Ferienpass für 28 Euro zu haben. Und das Beste: Einige umliegende Gemeinden springen sogar mit einem Zuschuss ein.

Ferienpassbüro: Dein Ansprechpartner vor Ort

Du findest das Ferienpassbüro im Neuen Rathaus. Persönlich erreichst du die Ansprechpartner*innen dort im Juli und Anfang August zu den angegebenen Öffnungszeiten oder nach individueller Terminabsprache. Also nichts wie hin und den Sommer deines Lebens planen!

Jetzt liegt es an dir: Nutze die Chance auf einen unvergesslichen Sommer und sichere dir schnell die letzten freien Plätze im Ferienpassprogramm!