0

Noch am kommenden Freitag und Samstag, den 25. und 26. März zeigt das Theater Die Komödianten eine etwas andere Geschichte über Sophie Scholl.

Name: Sophie Scholl

„Ich heiße Sophie Scholl - und da fängt das Problem auch schon an“. Die Jurastudentin in diesem aktuellen Stück heißt nur zufällig genauso, wie ihre berühmte Namensschwester, die 1943 von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde. Der Name bekommt im Leben der Jurastudentin eine besondere Bedeutung, als sie selbst vor eine schwere Entscheidung gestellt wird: Soll sie in einem Betrugsprozess vor Gericht eine Aussage machen, und damit ihre Karriere und die der Mitstudenten gefährden, oder soll sie schweigen und damit wissentlich die unschuldige Angeklagte belasten. In einer Diktatur kann eine solche Entscheidung das Leben kosten. In der heutigen Zeit „nur“ die Karriere. Und dennoch geht es auch hier um Aufrichtigkeit und Loyalität.

25., 26. März · Theater Die Komödianten