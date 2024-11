Die fotografischen Porträts von Heidi Krautwald werden ab dem 22. November auf der Holtenauer Straße zwischen Dreiecksplatz und Esmarchstraße zu sehen sein. (Bild: Die Holtenauer)

Die Fotografin Heidi Krautwald bringt mit ihrer Ausstellung WANDEL_N zwei die Menschen der Holtenauer Straße in den Fokus. Ab dem 22. November kannst du zwanzig beeindruckende Porträts auf eigens gestalteten Stelen bewundern und in die Geschichten der Passanten eintauchen.

Anzeige

Die Menschen im Mittelpunkt

Über 80 Passantinnen und Passanten ließen sich 2023 von Heidi Krautwald auf der belebten Holtenauer Straße porträtieren. Die Auswahl dieser Porträts, die nun ab dem 22. November bis Ende 2024 ausgestellt wird, zeigt, wie vielfältig und lebendig unsere Stadt ist. Auf zehn Stelen, die zwischen Dreiecksplatz und Esmarchstraße verteilt sind, kannst du die lebensgroßen Motive im Format 100 x 200 cm erleben.

Fortsetzung eines besonderen Projekts

Die Ausstellung WANDEL_N zwei ist eine Fortsetzung des Projekts WANDEL_N, das 2022 anlässlich des Jubiläums der Interessengemeinschaft „die holtenauer“ e.V. ins Leben gerufen wurde. Damals wurden Plakate mit historischen Motiven in Schaufenstern ausgestellt. Die neue Ausstellung knüpft an die Idee an und rückt erneut die Passanten in den Mittelpunkt, die durch ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten das Bild der Straße prägen.

Kunst im öffentlichen Raum

Heidi Krautwald, bekannt für ihre Werke im öffentlichen Raum wie die 70 Quadratmeter große Fotoinstallation „Ein Fest für Gaarden“, setzt erneut auf die Wechselwirkung zwischen Mensch und Ort. Gemeinsam mit der Interessengemeinschaft entwickelte sie ein interaktives Fotokunstprojekt, das die Spontaneität und Vielfalt der Passanten einfängt. Die Ausstellung wird durch die Zentrenförderung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein und die Landeshauptstadt Kiel ermöglicht.

Nutze die Chance, diese einzigartige Ausstellung zu erleben und die Geschichten hinter den Porträts zu entdecken. Lass dich von den lebendigen Bildern inspirieren und erlebe die Holtenauer Straße von einer ganz neuen Seite.