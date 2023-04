Bewirb dich und lerne Finanzministerin Monika Heinold am Girls Day 2023 kennen (Bild: Kielerleben Redaktion)

Bewirb dich bis zum 20. April und lerne Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold und ihr Team am Girls Day kennen.

Insgesamt acht interessierte Schülerinnen ab 12 Jahren bekommen am Girls‘ Day (27. April) die Chance, Einblicke in die Arbeit der Finanzministerin zu erhalten. In der Zeit von 9.30 bis 14 Uhr können die Schülerinnen die Arbeit der Ministerin und ihres Teams kennenlernen. „Der Girls‘ Day ist ein wichtiges Orientierungsangebot, das den Gedanken einer Berufs- und Studienwahl frei von Rollenklischees fördert. Wenn wir erreichen wollen, dass sich zukünftig mehr Frauen für Finanzberufe interessieren, müssen wir Mädchen heute dafür begeistern. Deshalb nimmt das Finanzministerium erneut am Girls‘ Day teil und zeigt Schülerinnen Berufswege in der Finanzwelt auf“, erklärte Finanzministerin Monika Heinold.

Zu wenig Frauen belegen wichtige Ämter

Der Girls‘ Day findet in weltweit mehr als 20 Ländern statt und wurde in Deutschland erstmals 2001 ins Leben gerufen. An diesem Tag öffnen Unternehmen, Betriebe und Behörden in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen. Ziel ist es, den Mädchen Berufsfelder näherzubringen, in denen Frauen bisher unterrepräsentiert sind und Begegnungen mit Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik zu ermöglichen. Um beim Girls‘ Day mitzumachen,

können sich die Schülerinnen im Internet unter www.girls-day.de registrieren und ein Angebot wählen.